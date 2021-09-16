Український спортсмен здійснив 70-кілометровий заплив, присвячений деокупації Криму

Український спортсмен Олег Софяник – громадський активіст, який виїхав з окупованого Криму й живе на материковій частині України – здійснив 70-кілометровий заплив, присвячений деокупації півострова. Про це Софяник розповів Радіо Свобода.

За його словами, він здолав протоку Отранто між Італією та Албанією в Адріатичному морі. Як розповів спортсмен, у воді він пробув загалом майже добу.

У перший день запливу він стартував о 7 ранку з узбережжя провінції Отранто й плив до сьомої вечора практично без перерви.

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«Зі мною була яхта супроводу. Зупинявся на кілька хвилин тільки, щоб пити воду і каву», – розповів він.

Другого дня частину шляху довелося здолати в шторм.

«Вітер був попутний, північно-західний. У другій половині дня вітер посилився, піднявся шторм. Але напрямок вітру не змінилося, що лише прискорило просування в запливі. Фінішував о 17:45 на албанському узбережжі півострова Карабурун в районі міста Влера», – сказав він.

За словами Софяника, заплив мав на меті привернення уваги міжнародної громадськості до «Кримської платформи» та необхідності деокупації Криму, а також проти політичних репресій Росії в Криму. Він закликав зупинити репресії проти інакодумців, зокрема, кримських татар і українців в Криму.

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«У світлі останнього витка репресій в Криму, коли Федеральною службою безпеки були схоплені абсолютно невинні кримські татари, лідер Меджлісу Наріман Джелял, і їх піддавали після арешту жахливим тортурам, можна вже сміливо заявляти про початок сталінського терору і відкритого геноциду кримськотатарського народу. Закликаю визнати на міжнародному рівні путінську банду вбивць і катів ФСБ терористичною організацією на зразок «ІДІЛ» і «Аль-Каїди» і почати переслідування членів банди ФСБ по всьому світу», – зазначив спортсмен.

Дисидент та проукраїнський активіст Олег Софяник – відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Софяник здійснив понад десятки марафонських запливів, найдовший з них – через Південно-Китайське море завдовжки 350 кілометрів.