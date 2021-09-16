Європарламент ухвалив резолюцію щодо Росії: засудив анексію Криму і рекомендував посилити санкції

Європарламент затвердив резолюцію щодо відносин із Росією, в якій закликав посилити санкційний тиск, у тому числі через окупацію Криму. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 вересня на брифінгу назвав цю резолюцію «жорсткою» і сказав, що українська сторона нею «задоволена».

За резолюцію проголосували 494 євродепутати, 103 – висловилися проти, ще 72 – утрималися.

В оприлюдненій Європарламентом інформації згадані основні положення документа.

Зокрема, головним для ЄС названа «свобода, стабільність і мир», як в ЄС, так і за його межами. У резолюції наголошується, що цим цінностям загрожує «агресивна політика російської влади», а як приклад названа анексія Криму, порушення територіальної цілісності України, Грузії і Молдови.

Європарламент рекомендує зменшити енергозалежність країн ЄС від російського газу, нафти й іншої сировини, поки при владі залишається Володимир Путін.

У резолюції наголошується, що ЄС «має посилити свої можливості запроваджувати санкції проти російської влади, російських олігархів, соратників президента Путіна і членів їхніх сімей за порушення прав людини».

«Для нас дуже важливо, що документ відзначає неможливість повернення до нормальної співпраці, те, що називають business as usual, поки Росія не припинить агресивну політику і гібридну війну проти ЄС, країн «Східного партнерства», до яких відноситься і Україна, а територіальна цілісність Грузії, Молдови і Україна не буде відновлена в рамках міжнародно визнаних кордонів», – зазначив на брифінгу Кулеба.

У Росії поки що не коментували резолюцію Європарламенту.

Ще в травні повідомляли, що в Європарламенті підготували проєкт рекомендацій стратегії щодо відносин із Росією.

Документи Європарламенту носять рекомендаційний характер. Депутати раніше схвалювали низку резолюцій із закликом до жорсткої політики по відношенню до Москви, проте Єврокомісія і країни-члени ЄС скористалися далеко не всіма цими рекомендаціями. При цьому в Єврокомісії заявляють про те, що Росія взяла курс на конфронтацію з ЄС, і говорять про необхідність розробити нову стратегію відносин із Москвою.

Росія оголосила про санкції проти голови Європарламенту Давіда Сассолі.

Росія анексувала Крим в 2014 році, після чого Україна, США і Євросоюз запровадили низку економічних санкцій, які щорічно продовжують. У 2021 році влада України ініціювала створення міжнародного майданчика з деокупації півострова – «Кримську платформу».