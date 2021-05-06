Блінкен прокоментував можливість відключення Росії від системи SWIFT

Держсекретар США Ентоні Блінкен в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував можливість відключення Росії від системи SWIFT у разі продовження з боку Москви військової ескалації, спрямованої проти України.

«Не хочу говорити про якісь гіпотетичні кроки, які ми можемо зробити в майбутньому. Скажу ось що: коли йдеться про те, щоб стримати агресію, чи про те, щоб відповісти, ми розглянемо будь-який розумний варіант», – наголосив керівник американської дипломатії.

За його словами, США відповідатимуть, «якщо Росія продовжить робити необдумані, агресивні кроки чи то щодо України, чи щодо інших наших партнерів».

«Не з метою ескалації, не тому, що нам потрібен конфлікт, а тому, що такі дії не можуть лишатися без відповіді, не можуть бути безкарними... Але я щиро сподіваюся на те, що Росія розуміє: ми б краще надали перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам. Але зрештою, це залежить від Росії – від того, що вона робить, і того, що не робить», – наголосив держсекретар США.

SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Відключення країни від цієї системи означає її фактичну ізоляцію.

Відключення Росії від SWIFT, а також ембарго на експорт російських енергоносіїв експерти розглядають як варіанти дій США і країн Заходу в цілому за умов посилення суперечностей із Москвою.