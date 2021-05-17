В Європарламенті підготували рекомендації щодо відносин із Росією

Комітет Європарламенту з міжнародних справ підготував проєкт рекомендацій із вибудовування довгострокової стратегії ЄС у відносинах із Росією. Документ опублікований на сайті комітету. Він містить п’ять основних рекомендацій, що стосуються як протидії політиці російської влади, яку автори документа вважають агресивною, так і підтримки громадянського суспільства в Росії.

Першим принципом є «стримування російської загрози» – як мовиться в документі, ЄС разом із НАТО та іншими партнерами повинні протидіяти агресивній політиці Росії і чинити на неї тиск із метою «повернути окуповані території» східним сусідам ЄС. У документі містяться й інші пропозиції на випадок продовження агресивних дій Москви – йдеться про заклики відключити Росію від системи SWIFT, вживати заходів для зниження залежності від російських нафти і газу, «принаймні, поки президент Путін при владі».

Другим принципом є боротьба з російським впливом і «гібридними загрозами» з боку Росії в ЄС і сусідніх країнах.

Третій принцип – «дії на захист демократії», які рекомендується погоджувати зі США. Йдеться про спільні санкційні списки, єдину політику по боротьбі з відмиванням грошей, міжнародні розслідування, підтримку правозахисників. При цьому основним принципом має стати «Головне – демократія»: перспективи відносин із Росією повинні залежати від готовності російської влади дотримуватися прав людини і забезпечувати вільні вибори.

Пропонується налагодити співпрацю з неурядовими організаціями, такими як Bellingcat, при проведенні розслідувань. На думку авторів документа, ЄС повинен ініціювати міжнародні розслідування «злочинів, скоєних режимом Путіна проти народу Росії», так само як і аналогічні розслідування щодо білоруського режиму.

Четвертий принцип – це «дії на підтримку демократії». Пропонується, зокрема, створити «Вільне російське телебачення» з цілодобовим мовленням для протидії «пропаганді путінського режиму». ЄС, як йдеться в документі, повинен також бути готовим до того, щоб не визнавати результати виборів до Держдуми Росії в 2021 році, якщо вони не пройдуть чесно.

Євросоюз, як йдеться в документі, повинен також підготувати «стратегічне бачення майбутніх відносин з демократичною Росією», яка має містити низку стимулів для демократизації в Росії, включаючи лібералізацію візового режиму, програми модернізації та стратегічне партнерство.

П’ятим принципом названа підтримка демократії в країнах – сусідах Росії, йдеться про зміцнення співпраці з країнами «Східного партнерства», «щоб вони служили хорошим прикладом, який стимулював би народ Росії підтримати демократію».

Документи Європарламенту носять рекомендаційний характер. Депутати раніше схвалили низку резолюцій із закликом до жорсткої політики по відношенню до Москви, проте Єврокомісія і країни – члени ЄС скористалися не всіма цими рекомендаціями. При цьому в Єврокомісії заявляють про те, що Росія взяла курс на конфронтацію з ЄС, і говорять про необхідність розробити нову стратегію відносин із Москвою.

Росія нещодавно оголосила про санкції стосовно голови Європарламенту Давіда Сассолі.