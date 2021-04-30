Російське МЗС заявило про заборону на в’їзд голові Європарламенту та ще сімом громадянам ЄС

Росія закриває в’їзд на свою територію восьми громадянам Європейського Союзу, заявляє російське міністерство закордонних справ 30 квітня.

Таке рішення в Кремлі пояснили «нелегітимними однобічними обмежувальнами заходами щодо російських громадян і організацій», зокрема заборону на в’їзд до Євросоюзу шести росіянам у березні 2021 року.

Відтак в’їзд до Росії закритий таким громадянам Європейського Союзу:

голові Національної ради Латвійської республіки з електронних ЗМІ Іварсу Аболіньшу

директору Центру державної мови Латвії Марісу Балтіньшу

члену французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жаку Меру

керівнику прокуратури Берліну, Німеччина, Йоргу Раупаху

голові Європейського парламенту Давиду Марії Сассолі

голові Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції Осі Скотту

голові Державного департаменту Естонії Ільмару Томуску

заступниці голови Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності Вері Юровій

Європейський парламент та інші установи Євросоюзу наразі не коментували це рішення Росії.

У березні Євросоюз затвердив санкції щодо 11 осіб і чотирьох компаній, в тому числі з Росії, Китаю і КНДР.

На початку березня постійні представники Євросоюзу дали «зелене світло» санкціям проти Росії, вперше застосувавши спеціальний механізм за порушення прав людини.

Тоді санкції Євросоюзу почали діяти проти чотирьох високопоставлених російських чиновників через «справу Навального». В офіційному журналі ЄС з’явилися імена голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, керівника Росгвардії Віктора Золотова, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова і генерального прокурора Ігоря Краснова за переслідування опозиційного політика Олексія Навального.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до ЄС і заморожування активів. Москва розкритикувала рішення Брюсселя про введення санкцій проти чиновників.