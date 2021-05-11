У Раді Європи засудили порушення прав людини у Криму і закликали Росію скасувати заборону Меджлісу – МЗС

Комітет міністрів Ради Європи 11 травня ухвалив рішення «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Відзначається, що документ засуджує окупацію Криму Росією, що «підриває норми міжнародного права і принципи Ради Європи», а також констатує істотне порушення Росією як державою-окупантом прав людини в Криму.

Також у рішенні Комітету міністрів Ради Європи міститься заклик до Росії звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, а також зняти незаконну заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

«Рішенням передбачено також подання Генеральним секретарем Ради Європи на розгляд Комітету міністрів щонайменше раз на рік доповідей про ситуацію на окупованому півострові», – додали в МЗС України.

В українському міністерстві нагадали, що це рішення стало вже другим комплексним документом Комітету міністрів РЄ, присвяченим виключно кримській проблематиці.

«Ухвалений документ посилює політику міжнародного співтовариства щодо невизнання спроби анексії Криму і сприятиме, зокрема, реалізації української ініціативи зі створення Кримської платформи, а в перспективі – деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь», – наголосили у МЗС України.

У квітні перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар представила в Комітеті міністрів Ради Європи ініційований Україною проєкт рішення організації щодо активізації роботи з моніторингу ситуації з порушенням прав людини в Криму.

До цього український омбудсмен Людмила Денісова і комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович під час зустрічі 7 квітня домовилися тісніше співпрацювати в питаннях захисту прав незаконно утримуваних Росією українців.