ЄС викликав посла Росії у Брюсселі через санкції Москви

Європейський союз викликав посла Росії у Брюсселі у відповідь на рішення Москви заборонити в’їзд у країну восьми європейським посадовцям. Про це повідомив на брифінгу 3 травня речник глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля Пітер Стано.

Він уточнив, що російський посол має зустрітися з генеральним секретарем Єврокомісії та главою Європейської служби зовнішніх справ сьогодні у другій половині дня.

30 квітня Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що закриває в’їзд на територію країни восьми посадовцям Європейського союзу і країн-членів ЄС. Таке рішення в Кремлі пояснили «нелегітимними однобічними обмежувальними заходами щодо російських громадян і організацій», зокрема забороною на в’їзд до Євросоюзу шести росіянам у березні 2021 року, визнаних причетними до переслідування ЛГБТІ-спільноти в Чечні і до переслідування опозиційного діяча Олексія Навального.

Серед тих, кому нині заборонений в’їзд до Росії, – голова Європарламенту Давід Марія Сассолі і заступниця голови Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Вера Йоурова.

Іще троє мають стосунок до з’ясування обставин отруєння Навального: член делегації Франції в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер, який є доповідачем ПАРЄ у справі Навального, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції Оса Скотт – саме очолювана нею лабораторія була серед тих, які підтвердили отруєння Навального російською бойовою хімічною речовиною «Новічок», і голова прокуратури столиці Німеччини Берліну Йорґ Раупах – на думку влади Росії, він відмовився співпрацювати з нею в розслідуванні отруєння Навального.

Крім того, до російського списку потрапили голова Національної ради з електронних ЗМІ Латвії Іварс Аболиньш (його рада 2020 року заборонила мовлення в Латвії семи телеканалів із російської пропагандистської групи RT), директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтиньш і голова Мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск – останні двоє в своїх країнах зі значним числом російськомовного населення захищають їхні державні мови.

На початку березня були запроваджені санкції Євросоюзу (заборона на в’їзд до країн ЄС і заморожування можливих активів на їхній території) проти чотирьох чільних російських посадовців через переслідування опозиційного діяча Олексія Навального: голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, керівника «Росгвардії» Віктора Золотова, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова і генерального прокурора Ігоря Краснова. Пізніше в березні до них додалися двоє посадовців із Чечні, причетних до переслідувань ЛГБТІ-громади: командир спецзагону швидкого реагування «Терек» Абузайд Вісмурадов, якого називали неофіційним особистим охоронцем голови Чечні Рамзана Кадирова (на цей час він є вже віцепрем’єром уряду Чечні), і начальник відділення поліції в чеченському місті Аргуні Аюб Катаєв (на цей час уже колишній).