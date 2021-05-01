Україна висловила солідарність із громадянами ЄС, щодо яких Росія запровадила санкції

МЗС України заявило про солідарність із вісьмома громадянами Євросоюзу, яким Росія заборонила в'їзд.

«Україна висловлює свою солідарність з вісьмома громадянами Європейського союзу, яким Російська Федерація безпідставно заборонила в’їзд на територію Росії. Це рішення є ще одним доказом того, що Росія продовжує проводити гібридну агресію проти демократичного світу», – ідеться в повідомленні, опублікованому в твітері 1 травня.

У Європейському союзі різко засудили обмеження, які запровадила Росії щодо восьми чільних посадовців ЄС і країн-членів. Про це йдеться в оприлюдненій 30 квітня спільній заяві голови Європейської ради, голови Європейської комісії і голови Європейського парламенту.

Раніше 30 квітня Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що закриває в’їзд на територію країни восьми посадовцям Європейського союзу і країн-членів ЄС. Таке рішення в Кремлі пояснили «нелегітимними однобічними обмежувальними заходами щодо російських громадян і організацій», зокрема забороною на в’їзд до Євросоюзу шести росіянам у березні 2021 року, визнаних причетними до переслідування ЛГБТІ-спільноти в Чечні і до переслідування опозиційного діяча Олексія Навального.

Серед тих, кому нині заборонений в’їзд до Росії, – голова Європарламенту Давід Марія Сассолі і заступниця голови Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Вера Йоурова.

Іще троє мають стосунок до з’ясування обставин отруєння Навального: член делегації Франції в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер, який є доповідачем ПАРЄ у справі Навального, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції Оса Скотт – саме очолювана нею лабораторія була серед тих, які підтвердили отруєння Навального російською бойовою хімічною речовиною «Новічок», і голова прокуратури столиці Німеччини Берліну Йорґ Раупах – на думку влади Росії, він відмовився співпрацювати з нею в розслідуванні отруєння Навального.

Крім того, до російського списку потрапили голова Національної ради з електронних ЗМІ Латвії Іварс Аболиньш (його рада 2020 року заборонила мовлення в Латвії семи телеканалів із російської пропагандистської групи RT), директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтиньш і голова Мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск – останні двоє в своїх країнах зі значним числом російськомовного населення захищають їхні державні мови.

На початку березня були запроваджені санкції Євросоюзу (заборона на в’їзд до країн ЄС і заморожування можливих активів на їхній території) проти чотирьох чільних російських посадовців через переслідування опозиційного діяча Олексія Навального: голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, керівника «Росгвардії» Віктора Золотова, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова і генерального прокурора Ігоря Краснова. Пізніше в березні до них додалися двоє посадовців із Чечні, причетних до переслідувань ЛГБТІ-громади: командир спецзагону швидкого реагування «Терек» Абузайд Вісмурадов, якого називали неофіційним особистим охоронцем голови Чечні Рамзана Кадирова (на цей час він є вже віцепрем’єром уряду Чечні), і начальник відділення поліції в чеченському місті Аргуні Аюб Катаєв (на цей час уже колишній).