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01 травня 2021, Київ 17:33
Новини | Політика

Україна висловила солідарність із громадянами ЄС, щодо яких Росія запровадила санкції

UKRAINE – Monument to Princess Olha of Kyiv, who converted to Christianity in 957, St. Andrew the First-Called and educators, creators of the Slavic alphabet Cyril and Methodius and the building of the Ministry of Foreign Affairs in Kyiv

МЗС України заявило про солідарність із вісьмома громадянами Євросоюзу, яким Росія заборонила в'їзд.

«Україна висловлює свою солідарність з вісьмома громадянами Європейського союзу, яким Російська Федерація безпідставно заборонила в’їзд на територію Росії. Це рішення є ще одним доказом того, що Росія продовжує проводити гібридну агресію проти демократичного світу», – ідеться в повідомленні, опублікованому в твітері 1 травня.

У Європейському союзі різко засудили обмеження, які запровадила Росії щодо восьми чільних посадовців ЄС і країн-членів. Про це йдеться в оприлюдненій 30 квітня спільній заяві голови Європейської ради, голови Європейської комісії і голови Європейського парламенту.

Раніше 30 квітня Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що закриває в’їзд на територію країни восьми посадовцям Європейського союзу і країн-членів ЄС. Таке рішення в Кремлі пояснили «нелегітимними однобічними обмежувальними заходами щодо російських громадян і організацій», зокрема забороною на в’їзд до Євросоюзу шести росіянам у березні 2021 року, визнаних причетними до переслідування ЛГБТІ-спільноти в Чечні і до переслідування опозиційного діяча Олексія Навального.

Серед тих, кому нині заборонений в’їзд до Росії, – голова Європарламенту Давід Марія Сассолі і заступниця голови Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Вера Йоурова.

Іще троє мають стосунок до з’ясування обставин отруєння Навального: член делегації Франції в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер, який є доповідачем ПАРЄ у справі Навального, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції Оса Скотт – саме очолювана нею лабораторія була серед тих, які підтвердили отруєння Навального російською бойовою хімічною речовиною «Новічок», і голова прокуратури столиці Німеччини Берліну Йорґ Раупах – на думку влади Росії, він відмовився співпрацювати з нею в розслідуванні отруєння Навального.

Крім того, до російського списку потрапили голова Національної ради з електронних ЗМІ Латвії Іварс Аболиньш (його рада 2020 року заборонила мовлення в Латвії семи телеканалів із російської пропагандистської групи RT), директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтиньш і голова Мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск – останні двоє в своїх країнах зі значним числом російськомовного населення захищають їхні державні мови.

На початку березня були запроваджені санкції Євросоюзу (заборона на в’їзд до країн ЄС і заморожування можливих активів на їхній території) проти чотирьох чільних російських посадовців через переслідування опозиційного діяча Олексія Навального: голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, керівника «Росгвардії» Віктора Золотова, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова і генерального прокурора Ігоря Краснова. Пізніше в березні до них додалися двоє посадовців із Чечні, причетних до переслідувань ЛГБТІ-громади: командир спецзагону швидкого реагування «Терек» Абузайд Вісмурадов, якого називали неофіційним особистим охоронцем голови Чечні Рамзана Кадирова (на цей час він є вже віцепрем’єром уряду Чечні), і начальник відділення поліції в чеченському місті Аргуні Аюб Катаєв (на цей час уже колишній).

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