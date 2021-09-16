Справа кримчанина Івана Яцкіна: суд в Росії залишив в силі кримський вирок

Третій апеляційний суд Росії залишив в силі вирок щодо кримчанина Івана Яцкіна, раніше засудженого в Криму за «держзраду», повідомив у фейсбуці адвокат Микола Полозов.

«Засідання проходило в закритому режимі через наявну у справі державну таємницю. Суд апеляційної інстанції залишив в силі вирок суду першої інстанції – 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. На жаль, на оприлюднення резолютивної частини судового рішення не допустили дружину Івана Яцкіна Гульнару, з якою буквально тиждень тому в умовах СІЗО Іван Григорович офіційно взяв шлюб», – йдеться в повідомленні адвоката.

Полозов каже, що адміністрація СІЗО практично не реагує на письмові заяви Івана Яцкіна про необхідність проведення йому медичного обстеження ноги.

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21 травня підконтрольний Кремлю суд в Криму засудив Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму з обмеженням в один рік. Розгляд апеляції поки відклали.

У представництві президента України Володимира Зеленського в АРК засудили вирок Яцкіну. Це також зробили в офісі українського омбудсмена. У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту теж відреагувати на вирок.

Кримчанина Івана Яцкіна звинуватили в «державній зраді». Усі засідання у цій справі проходили в закритому режимі, суд посилався на наявну в матеріалах справи державну таємницю.

Уродженець села Войкове Первомайського району Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в державній зраді. Про це стало відомо в грудні 2019 року.

Російське слідство стверджує, що, перебуваючи в Криму, Яцкін передавав СБУ відомості, які «становлять державну таємницю Росії». На запит Крим.Реалії в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Івана Яцкіна політв’язнем.