Засуджений за «держзраду» кримчанин Іван Яцкін одружився в СІЗО – адвокат

Засуджений за «держзраду» кримчанин Іван Яцкін уклав шлюб зі своєю цивільною дружиною Гульнарою Кадировою у слідчому ізоляторі (СІЗО) Сімферополя. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Микола Полозов.

«Не дивлячись на низку сумних новин, які відбуваються в Криму, сьогодні мій підзахисний Іван Яцкін розписався зі своєю цивільною, а тепер уже офіційної дружиною Гульнарою. Незважаючи на бюрократичні митарства, нарешті вдалося зареєструвати цей шлюб. Реєстрація переносилася кілька разів», – розповів адвокат.

Адвокат зазначив, що молодятам дали недовго поспілкуватися в СІЗО перед реєстрацією.

«Якщо Іван Яцкін буде засуджений, то можливість побачень з дружиною буде обумовлена законом, а не рішенням начальника табору. Тому що, якщо на побачення приїжджає не близький родич, то в такому випадку не представляється безумовного права на побачення. Це вирішує начальник виправної установи», – пояснив Полозов.

Адвокат також зазначив, що Яцкін перебуває у «хорошому настрої», його самопочуття «задовільне».

21 травня підконтрольний Кремлю суд в Криму засудив Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму з обмеженням в один рік. Розгляд апеляції поки відклали.

У представництві президента України Володимира Зеленського в АРК засудили вирок Яцкіну. Це також зробили в офісі українського омбудсмена. У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту теж відреагувати на вирок.

Кримчанина Івана Яцкіна звинуватили в «державній зраді». Усі засідання у цій справі проходили в закритому режимі, суд посилався на наявну в матеріалах справи державну таємницю.

Уродженець села Войкове Первомайського району Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в державній зраді. Про це стало відомо в грудні 2019 року.

Російське слідство стверджує, що, перебуваючи в Криму, Яцкін передавав СБУ відомості, які «становлять державну таємницю Росії». На запит Крим.Реалії в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Івана Яцкіна політв’язнем.