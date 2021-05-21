В окупованому Криму засудили до 11 років колонії обвинуваченого у «держзраді» Яцкіна

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму засудив кримчанина Івана Яцкіна, якого обвинуватили у «державній зраді». Про це повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Колегія суддів на чолі з головуючою Аллою Хіневич засудили Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму з обмеженням в один рік.

Усі засідання у цій справі проходили в закритому режимі, суд посилався на нібито наявну в матеріалах справи державну таємницю.

Як заявив адвокат Яцкіна Микола Полозов, захист оскаржить рішення суду. «Ми будемо оскаржувати цей вирок суду в апеляційному порядку, в Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції міста Сочі», – повідомив адвокат.

За словами Полозова, в залік відбування покарання входить термін утримання під вартою з жовтня 2019 року. До повного відбуття покарання за даним вироком Яцкіна залишилося менш ніж 9,5 років.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова засудила винесений окупаційною владою вирок Яцкіну.

«Цей незаконний вирок так званого суду є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади стосовно наших громадян, які вільно висловлюють проукраїнську позицію на території тимчасово окупованого Криму», – наголосила вона.

Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на вирок Яцкіну та посилити тиск на Росію задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території окупованого нею Криму та звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму. Про це стало відомо в грудні.

Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з Криму до Москви. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск».

На запит Крим.Реалії в СБУ повідомили, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Івана Яцкіна політв’язнем.