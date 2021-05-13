На обвинуваченого в «державній зраді» кримчанина Яцкіна чинять тиск у СІЗО – адвокат

На обвинуваченого в «державній зраді» кримчанина Івана Яцкіна чинять психологічний тиск у СІЗО Сімферополя, повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії його адвокат Микола Полозов.

«Напередодні травневих свят у СІЗО прийшов один із фігурантів справи, співробітник МВС. Івана Григоровича (Яцкіна – ред.) викликали в оперативну частину. Після цього співкамерники Івана Григоровича почали погрожувати не тільки йому, але і його сім’ї. Говорили, що спалять хату з дітьми, що розправляться з ним, сім’єю та адвокатом. А враховуючи, що я єдиний захисник у Івана Яцкіна, то явно йшлося і про мене в тому числі», – розповів Полозов.

За словами адвоката, у зв’язку з цими фактами він подав заяву про застосування заходів безпеки щодо Івана Яцкіна та його сім’ї.

«Необхідно, щоб була проведена перевірка за вищевикладеними фактами, чи дійсно фігурант справи відвідував у СІЗО Івана Григоровича, чи дійсно співкамерники тиснули», – сказав Полозов.

За його даними, Івана Яцкіна вже перевели в іншу камеру, розраховану на чотири людини, де він перебуває з одним сусідом по камері.

Адвокат також зазначив, що 12 травня 2021 року відбувся розгляд апеляційної скарги на термін утримання Івана Яцкіна в СІЗО, в рамках якого Третій апеляційний суд загальної юрисдикції міста Сочі апеляцію не задовольнив. Засідання пройшло без участі Полозова через те, що адвоката не повідомили про нього у встановлений термін. Таким чином, Яцкін залишиться в СІЗО до 1 липня 2021 року.

Раніше Микола Полозов повідомляв, що у Івана Яцкіна погіршився стан здоров’я. За інформацією адвоката, співробітники СІЗО не передають йому ліки від родичів.

Перше судове засідання по суті у справі Яцкіна відбулося 20 квітня. Суд засідав в закритому режимі. Перебіг судового процесу адвокат коментувати тоді відмовився, посилаючись на підписку про нерозголошення.

Раніше суд у Криму продовжив арешт Яцкіну на три місяці. Під вартою він перебуватиме до 1 липня 2021 року.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму. Про це стало відомо в грудні.

Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з Криму до Москви. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск».

На запит Крим.Реалії в СБУ повідомили, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Івана Яцкіна політв’язнем.