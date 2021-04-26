В окупованому Криму обвинуваченому у «державній зраді» Яцкіну не дозволили побачитися з сім’єю

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив клопотання захисту обвинуваченого у «державній зраді» кримчанина Івана Яцкіна щодо побачення з дружиною та дітьми. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Микола Полозов.

За словами Полозова, відхиляючи клопотання, суд посилався на те, що «тільки засуджені мають право на побачення».

«Стосовно умов утримання, коли Іван Григорович був на суді минулого разу, у його камері в Сімферопольському СІЗО стався обшук і була знайдена мотузка під сумкою Яцкіна. Коли його почали допитувати, він сказав, що у нього ніякої мотузки не було і він не знає, чия це річ. Я не виключаю, що це провокація з боку оперативників ФСВП. Вона може бути обумовлена необхідністю визнання його схильним до втечі. Відповідно, завдяки цьому з’являться підстави для жорсткішого контролю та спостереження за ним», – додав Полозов.

За його інформацією, наступне судове засідання відбудеться 27 квітня.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена Росії Тетяни Москалькової з проханням припинити порушення прав громадянина України Івана Яцкіна.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року. Адвокат Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з окупованого Криму в Москву. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск». За словами адвоката, Яцкіна звинувачують за статтею 275 КК Росії – державна зрада у формі шпигунства.

На запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.