Стан здоров’я ув’язненого в Криму українця Яцкіна погіршився – адвокат

Стан здоров’я ув’язненого в Криму українця Івана Яцкіна погіршився, повідомив адвокат Микола Полозов у фейсбуці.

За його словами, після вчорашнього засідання суду Яцкіна привезли до СІЗО разом з іншими арештантами, однак потім всіх вивели і почали розводити по камерах, а його помістили в підвальному приміщення, розташованому під СІЗО, так звану «кишку».

«Івана Яцкіна вчора протримали в цій «кишці» близько двох годин. Він був змушений стоячи перебувати в цьому сирому приміщенні. З огляду на захворювання нижніх кінцівок, наявних у нього, а також наслідки при обмороженні ніг в СІЗО «Лефортово», стан здоров’я Івана Яцкіна погіршився. Сьогодні скаржився мені на сильні болі в ногах», – заявив Полозов.

Крім того, Яцкіну досі не передали медикаменти, які йому передали родичі.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року. Адвокат Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з окупованого Криму в Москву. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск». За словами адвоката, Яцкіна звинувачують за статтею 275 КК Росії – державна зрада у формі шпигунства.

На запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.