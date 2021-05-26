Захист оскаржив вирок обвинуваченому у «держзраді» в окупованому Криму Яцкіну

Вирок Івану Яцкіну, засудженому в окупованому Криму за звинуваченням у «державній зраді», оскаржено. Про це повідомив у коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Яцкіна Микола Полозов.
«Скаргу я подав поки що коротку, для розгорнутої скарги мені необхідно мати на руках протокол судового засідання. Протокол досі не надали, оскільки головуюча суддя Алла Хіневич перебуває в дорадчій кімнаті вже по іншому процесу, а без її підпису протокол не видають. Що стосується підстав, сам Іван Григорович вирішив подавати скаргу. Наша позиція полягає в тому, що ми вважаємо вирок занадто суворим у зв’язку з низкою пом’якшуючих обставин, в тому числі в зв’язку з наявністю малолітніх дітей у мого підзахисного», – зазначив адвокат.
За словами Полозова, апеляційну скаргу на вирок Яцкіну розгляне Третій апеляційний суд у російському місті Сочі.
Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму 21 травня засудив кримчанина Івана Яцкіна, якого обвинуватили у «державній зраді», до 11 років колонії суворого режиму з обмеженням в один рік.
Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму. Про це стало відомо в грудні.
Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з Криму до Москви. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск».
На запит Крим.Реалії в СБУ повідомили, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.
Правозахисний центр «Меморіал» визнав Івана Яцкіна політв’язнем.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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