Захист оскаржив вирок обвинуваченому у «держзраді» в окупованому Криму Яцкіну

Вирок Івану Яцкіну, засудженому в окупованому Криму за звинуваченням у «державній зраді», оскаржено. Про це повідомив у коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Яцкіна Микола Полозов.

«Скаргу я подав поки що коротку, для розгорнутої скарги мені необхідно мати на руках протокол судового засідання. Протокол досі не надали, оскільки головуюча суддя Алла Хіневич перебуває в дорадчій кімнаті вже по іншому процесу, а без її підпису протокол не видають. Що стосується підстав, сам Іван Григорович вирішив подавати скаргу. Наша позиція полягає в тому, що ми вважаємо вирок занадто суворим у зв’язку з низкою пом’якшуючих обставин, в тому числі в зв’язку з наявністю малолітніх дітей у мого підзахисного», – зазначив адвокат.

За словами Полозова, апеляційну скаргу на вирок Яцкіну розгляне Третій апеляційний суд у російському місті Сочі.

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму 21 травня засудив кримчанина Івана Яцкіна, якого обвинуватили у «державній зраді», до 11 років колонії суворого режиму з обмеженням в один рік.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму. Про це стало відомо в грудні.

Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з Криму до Москви. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск».

На запит Крим.Реалії в СБУ повідомили, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Івана Яцкіна політв’язнем.