Сімферополь: кримчани Одаманов і Арсен Ахтемов вийшли на свободу після 15 діб арешту

У окупованому Сімферополі після арешту на 15 діб вийшли на свободу кримчани Ельдар Одаманов і Арсен Ахтемов. Про це повідомило 19 вересня об’єднання «Кримська солідарність».

«Ще двє кримських татар, які отримали по 15 діб адміністративного арешту після обшуків і масових затримань 3-4 вересня, сьогодні вийшли на свободу. Зустрічати чоловіків зі слідчого ізолятора приїхали їхні дружини, батьки, родичі, захисники», – йдеться у повідомленні.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 6 вересня постановив заарештувати Ельдара Одаманова і Арсена Ахтемова на 15 діб за «непокору співробітникам поліції».

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Ельдара Одаманова затримали після обшуку в його домі 3 вересня.

Загалом 3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали 10 діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.