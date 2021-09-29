Російська авіація під час навчань у Криму провела пуски некерованих ракет

В окупованому Криму російські військові провели навчання із застосуванням бомбардувальників Су-24М і багатоцільових винищувачів Су-30СМ, в ході яких були відпрацьовані пуски некерованих ракет і бомбометання по наземних цілях, повідомила пресслужба Чорноморського флоту Росії.

«За задумом навчання, літак-розвідник Су-24МР, виконуючи завдання з ведення розвідки, виявив об’єкти умовного противника в гірській місцевості. Для знищення «противника» в небо піднялися фронтові бомбардувальники Су-24М і багатоцільові винищувачі Су-30СМ. Виявивши об’єкти умовного противника, екіпажі завдали бомбового удару і виконали пуски некерованих ракет, знищивши мішеневі позиції, що імітують об’єкти умовного противника», – сказано в повідомленні.

У серпні сили авіації Чорноморського флоту Росії й екіпажі штурмовиків Південного військового округу Росії під час навчання завдали бомбових і ракетних ударів по наземних цілях умовного противника на полігоні Опук в окупованому Криму.

Міністерство оборони Росії 27 вересня повідомляло про проведення на полігоні Опук, що в анексованому Криму, масштабних навчань з участю близько двох тисяч військовослужбовців (переважно десантників) і понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.

У Міноборони Росії також повідомляли, що російський військовий флот завершив навчання в Чорному морі, які проходили на тлі навчань Rapid Trident-2021 в Україні за участю США, що стартували 20 вересня і триватимуть до 1 жовтня.

Раніше заступник постійного представника місії України при ООН Юрій Вітренко на засіданні за «формулою Аррії» заявив про збереження загрози «військового нападу» з боку Росії через концентрацію її військ поблизу східного кордону з Україною і в Криму.

Росія регулярно проводить військові навчання на окупованому нею півострові. Україна неодноразово заявляла, що мілітаризація Криму становить небезпеку для регіону.