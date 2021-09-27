Росія проводить в Криму масштабні навчання з танками і артилерією

Міністерство оборони Росії 27 вересня повідомило про проведення на полігоні Опук, що в анексованому Криму, масштабних навчань з участю близько двох тисяч військовослужбовців (переважно десантників) і понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Як повідомили в пресслужбі російського військового відомства, в перебігу навчань відбуватимуться бойові стрільби. Залучатимуться зенітно-ракетні, протитанкові, вогнеметні, артилерійські і снайперські підрозділи.

«Десантники проведуть тренування з організації маневреної оборони вдень і вночі. А на завершальному етапі навчань заплановані наступальні дії, що завдають шкоди умовному противнику вогнем із танків Т-72Б3, 120-мм самохідно-артилерійських знарядь 2С9 «Нона-С» і 122-мм гаубиць Д-30», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Росії, під час навчань в Криму російські військові залучать різні види озброєння, в тому числі автомати АК-12, кулемети «Печеніг», гранатомети РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокаліберний кулемет «Корд», реактивний піхотний вогнемет РПО -А «Шмель», автоматичний 30-мм гранатомет АГС-30, снайперське озброєння.

Напередодні російський військовий флот завершив навчання в Чорному морі, які проходили на тлі навчань Rapid Trident-2021. Ці навчання з участю США на материковій частині України триватимуть до 1 жовтня.