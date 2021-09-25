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Російські кораблі завершили навчання у Чорному морі

Кораблі повертаються у місця попередньої дислокації

Кораблі Чорноморського флоту Росії, які брали участь у навчаннях у Чорному морі, повертаються у місця дислокації. Про це повідомило російське агентство «Интерфакс» з посиланням на представника флоту.

«Різноманітні корабельні групи Чорноморського флоту у складі ракетних, протичовнових кораблів, підводних човнів, тральних сил флоту, допоміжних і рятувальних суден завершили проведення спільних навчань і взяли курс на пункти базування Севастополь і Новоросійськ», – заявив він.

За його даними, у зоні проведення навчань перебували близько 20 надводних кораблів і суден забезпечення, а також літаки і вертольоти морської авіації та ППО.

Маневри російських військових в Чорному морі проходили на тлі українсько-американських навчань «Репід Трайдент-2021», які стартували 20 вересня і триватимуть до 1 жовтня.

20 вересня повідомлялося, що 20 надводних кораблів і суден Чорноморського флоту Росії вийшли в Чорне море з пунктів базування в окупованому Севастополі та Росії для проведення навчань з виконанням ракетних і артилерійських стрільб.

Росія регулярно проводить військові навчання на окупованому нею півострові. Україна неодноразово заявляла, що мілітаризація Криму становить небезпеку для регіону.

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