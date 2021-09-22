Українські військові провели артилерійські стрільби поблизу окупованого Криму

Українські військові провели артилерійські навчання із застосуванням систем залпового вогню «Ураган» поблизу адмінкордону з окупованим Росією Кримом. Про це повідомили у Командуванні Об’єднаних сил ЗСУ.

«Тренування артилерійського підрозділу відбувалося на фоні обстановки, що максимально наближена до реальної. За легендою, перша хвиля наступу умовного противника зазнала поразки, потрапивши на мінні загородження. Своєю чергою оператори безпілотних літальних апаратів виявили в його тилу резерви, що намагаються здійснити марш з метою посилення передових загонів», – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, підняті за тривогою військовослужбовці, за лічені хвилини привели зброю в бойову готовність.