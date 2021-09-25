Попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації, головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Не зважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисто закриття («Заходу-2021» – ред.), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації», – сказав він.

За словами Залужного, ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі Росії. За даними командувача, кожна така група налічує близько тисячі людей.

«Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони знаходяться у відповідних районах, наближених до державного кордону», – уточнив він.

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Залужний додав, що деякі військові поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до російської Державної думи, тому деякі переміщення фіксуються, «але розслаблятися зовсім ми на сьогодні не можемо».

Масові військові навчання Росії та Білорусі тривали з 9 по 16 вересня, у них взяли участь близько 200 тисяч військовослужбовців та інша техніка на кількох об’єктах у Росії та Білорусі. НАТО заявило, що стежить за навчаннями, які викликали занепокоєння в сусідніх країнах-членах Альянсу та в Україні.