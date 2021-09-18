В Україні заявили про посилення системи ППО

Україна посилила систему протиповітряної оборони на північному напрямку, повідомляє пресслужба Повітряного командування «Центр».

Як мовиться у повідомленні, це відбулося в рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля-2021».

«Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування «Центр» здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття.

Звертаємося до жителів населених пунктів Чернігівщини не перешкоджати та не викривати маршрути передислокації військ. Всі заходи проводяться в рамках навчань», – зазначили в пресслужбі Повітряного командування «Центр».

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний напередодні пояснив, що «Об’єднані зусилля-2021» – це навчання оборонного характеру, спрямоване на захист України, підвищення її оборонних спроможностей та взаємосумісності зі збройними силами держав-партнерів».

Стратегічне командно-штабне навчання відбудеться у період з 22 до 30 вересня 2021 року на всіх основних військових полігонах, а також в акваторії Чорного й Азовського морів, йдеться в повідомленні управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України:

«Відповідно до положень Віденського документу 2011 року, наша держава завчасно офіційно повідомила країни-учасниці ОБСЄ про стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля-2021» та участь у ньому держав-партнерів».

Командування повітряних сил ЗСУ додає: «Будуть відпрацьовані питання управління силами оборони держави під час відсічі збройної агресії. Очікується, що «Об’єднані зусилля-2021» за масштабом перевершать аналогічні минулорічні навчання».