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«Нас не видно, але ми тут…» До 5-річчя Сил спеціальних операцій України

Клятву на вірність народові спецпризначенці завершують гаслом князя Святослава Хороброго «Іду на Ви!», що стало девізом українських ССО

Слова «Нас не видно, але ми тут. Нас не чути, але ми є» з пісні «Тихо прийшов, тихо пішов», авторства сержанта-спецпризначенця Андрія (Riffmaster) Антоненка, личать Силам спеціальних операцій України якнайкраще. Подробиці бойових завдань та військових інформаційно-психологічних операцій, що проводять ССО в зоні проведення Операції об’єднаних сил, на загал не виносяться. Прізвища й навіть позивні виконавців утаємничені, обличчя на світлинах і відео закриті. 29 липня – день «сталевих».

Появі Сил спеціальних операцій (ССО) п’ять років тому передувала кількарічна підготовча робота, зокрема кропітка паперова. Передусім необхідно було опрацювати й ухвалити нормативно-правові засади для нового – окремого – роду сил у складі ЗСУ.

Нині, з ухваленням Закону «Про основи національного спротиву», перед Силами спеціальних операцій повстав новий виклик. «ССО є ключовим родом сил, що відповідає за підготовку та організацію руху опору. Але досі законодавчо не було закріплено ані умов соціального захисту залучених людей, ані загалом порядку організації руху опору», – зазначив у нещодавньому інтерв’ю виданню «Тиждень» командувач генерал-майор Григорій Галаган.

Бійців Сил спецоперацій України називають «операторами-розвідниками», як усталено в SOF (Special Operations Forces) держав НАТО та партнерів
Бійців Сил спецоперацій України називають «операторами-розвідниками», як усталено в SOF (Special Operations Forces) держав НАТО та партнерів

29 липня «сталеві» відзначають, але не святкують

Від 2016 року 29 липня – у встановлений Указом президента День Сил спеціальних операцій – «сталеві» приймають вітання. Але, як вони самі кажуть, цей день не святкують. Згадують загиблих товаришів.

29 липня 2014-го стало одним із найтрагічніших днів: тоді одночасно загинуло найбільше спецпризначенців. В районі села Латишеве на Донеччині розвідувальні групи (загалом 19 бійців), що їх очолювали капітани Тарас Карпа та Кирило Андрієнко, висунулись на пошук пілота збитого українського літака Су-25. Потрапили в засідку. В бою загинули 10 військовослужбовців 3-го окремого полку спецпризначення, що на той час разом із 8-м полком підпорядковувався Головному управлінню розвідки Міністерства оборони.

За станом на 2019 рік, від початку російсько-української війни загинули щонайменше 70 спецпризначенців. До їхніх рідних у День захисника України 14 жовтня та День ССО приїжджають бойові побратими та представники Командування Сил спецоперацій. Це традиція.

На таку ж до Дня ССО перетворилися змагання на кращу групу спеціального призначення. Вони проводяться щороку й складаються з роботи груп у засідці, диверсійних, контрдиверсійних, розвідувальних дій.

Щорічні змагання операторів-розвідників Сил спецоперацій можуть стати міжнародними. Липень 2021 року
Щорічні змагання операторів-розвідників Сил спецоперацій можуть стати міжнародними. Липень 2021 року

Цьогоріч за внутрішніми змаганнями українських спецпризначенців спостерігали представники країн Північноатлантичного альянсу. Перемогу здобули бійці 8-го окремого полку спецпризначення, які одразу після турніру вирушили в гори маршрутом пам'яті.

«До Дня Сил спецоперацій та на честь загиблих героїв ми пройдемо через найвищі точки українських Карпат, подолаємо всі шість «двотисячників» України», – мовиться у записаному бійцями відео.

Нещодавно в ССО було започатковано ще одну традицію: присягати народові на вірність в історичному для української визвольної боротьби місці – Холодному Яру, що на Черкащині.

Військовослужбовці-спецпризначенці завершують клятву гаслом князя Святослава Хороброго «Іду на Ви!», що стало девізом українських ССО, освячують зброю тощо.

Освячення зброї під час церемонії в Холодному Яру. Травень 2021 року
Освячення зброї під час церемонії в Холодному Яру. Травень 2021 року

Про спецпризначенців знімають документальну кінострічку

На 30-річчя Збройних сил України, що відзначатиметься 6 грудня цьогоріч, заплановано прем’єру документальної стрічки «Їх було 33». Головними героями є «морські котики» – військовослужбовці 73-го Морського центру спецпризначення.

У липні 2014 року разом із спецпризначенцями 140-го центру в складі зведеного штурмового загону ЗСУ вони брали участь у звільненні від російських гібридних сил міста Дзержинська на Донеччині (нині це Торецьк).

Цього липня зйомки документального фільму проходили в будівлі колишньої міської ради Торецька (Дзержинська), де 7 років тому тривав запеклий восьмигодинний бій, під час якого спецпризначенці раз за разом відбивали посилені важкою технікою контратаки противника.

Цей фотознімок зроблено 21 липня 2014 року після звільнення Дзержинська (нині Торецька). Над будівлею міськради знову майорить державний прапор України
Цей фотознімок зроблено 21 липня 2014 року після звільнення Дзержинська (нині Торецька). Над будівлею міськради знову майорить державний прапор України

Про взаємосумісність із підрозділами НАТО

Сили спецоперацій першими у Збройних силах України змінили радянські зразки снайперської зброї на більш сучасні – зокрема, на комплекси UАR-10 вітчизняного виробництва. А також першими стали на бойове чергування в складі Сил реагування НАТО (NATO Response Force, скорочено NRF – ред.). Йдеться про ешелон посилення NRF, оскільки Україна немає членства в Північноатлантичному альянсі.

Один із підрозділів ССО перебуває на бойовому чергуванні упродовж 2020–2021 років, іще один впритул просунувся до цього. Під час навчань Silver Saber в Україні 3-й полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго пройшов оцінювання першого рівня з двох необхідних для визнання взаємосумісності з підрозділами SOF Північноатлантичного альянсу. За умови вдалого складання наступного іспиту, ця частина українських ССО зможе стати на бойове чергування в складі Сил реагування НАТО вже 2022 року.

Під час навчань із залученням американського конвертоплана Osprey
Під час навчань із залученням американського конвертоплана Osprey

«Плануємо, щоб надалі щороку щонайменше один підрозділ проходив таку оцінку. Це потребує дуже великих зусиль: окрім налагодження сумісності штабів, слід погодити зі стандартами НАТО наше забезпечення озброєнням і військовою технікою», – зазначив в інтерв'ю «Тижню» генерал-майор Григорій Галаган (командувачем Сил спеціальних операцій його було призначено торік в серпні – ред.)

Дещо раніше в інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи кадрові ротації в командуванні за прикладом НАТО (не більше п’яти років на посаді), Григорій Галаган говорив про важливість змінити ментальність радянського «спецназу» на спосіб мислення сучасного SOF (Special Operations Forces) і про те, що оператором-розвідником (так в Силах спецоперацій називають власне бійців – ред.) має бути «універсальний професіонал із холодною головою, неймовірною витримкою, здатністю діяти філігранно».

Військовослужбовці 73-го Морського центру спеціального призначення Сил спецоперацій ЗСУ
Військовослужбовці 73-го Морського центру спеціального призначення Сил спецоперацій ЗСУ

Оператори-розвідники Сил спеціальних операцій України залучені практично до усіх основних навчань на території нашої країни й поза її межами, вони працюють у «зв’язці» з відповідними підрозділами держав-партнерів.

Так було під час «Сі Бризу-2021» у липні, коли українські спецпризначенці разом із американськими проводили спільне десантування з конвертоплана Osprey, і раніше – коли оператори-розвідники 73-го Морського центру відпрацьовували абордажні дії, захід на борт, ведення ближнього бою на пришвартованих у порту Одеси британських есмінцях Defender (червень 2021 року) і Dragon (жовтень 2020 року).

Найближчі за часом із запланованих міжнародних навчань – «Об’єднані зусилля-2021» із активною фазою у вересні. Очікується прибуття в Україну підрозділів із 15 держав-членів НАТО та партнерів Північноатлантичного альянсу.

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ

«Партнери, закріплені за кожним нашим підрозділом (Польща, Литва, Сполучені Штати), постійно коригують певні питання щодо набуття спроможностей й сумісності. Це дуже добрий досвід», – зазначає генерал-майор Григорій Галаган. Командувач ССО сподівається, що наступного року розпочнеться активний розвиток Центру підготовки морського компонента Сил спецоперацій. Міжнародні партнери, каже командувач, відгукнулись на ідею схвально, готові допомагати в її реалізації матеріально та технічно.

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    Ірина Назарчук

    Із 2017 року пишу та знімаю для Української редакції Радіо Свобода. З матеріалом «Попри стереотипи: жінки на військовому флоті» стала переможницею конкурсу ООН для журналістів «Публікації для змін. Україна на шляху сталого розвитку». Закінчила Одеський національний університет. Працювала на радіостанціях, телеканалах, в інформаційних агентствах Одеси. Пройшла кілька навчальних курсів «Інтерньюз-Україна».

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