Кадрові зміни неминучі – недавно призначений командувач Сил спецоперацій генерал-майор Галаган

Кілька днів тому «морські котики» 73-го центру спеціального призначення ССО України спільно з іноземними колегами відпрацювали абордаж і ведення ближнього бою на борту британського есмінця «Dragon». Тренування відбулося в рамках візиту до порту Одеси корабля Королівських Військово-морських сил Великої Британії. Майже водночас інший підрозділ ССО відтреновував у Карпатах скелелазіння, довготривалі переходи й медичну евакуацію в умовах гірської місцевості. Вересень – місяць, який взагалі був для ССО насиченим навчаннями, у тому числі міжнародними. У Німеччині пройшли Combined Resolve XIV із участю українських операторів-розвідників, в Україні під час стратегічних командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля» підрозділи спеціального призначення ССО України і США виконували завдання разом.

Саме там, під час навчань «Об’єднані зусилля», перший після поранення в зоні АТО/ООС і подальшої реабілітації стрибок з парашутом здійснив нещодавно призначений командувачем Сил спецоперацій ЗСУ. Радіо Свобода має світлину, зроблену після його десантування з американського конвертоплана «Osprey».

– Ззовні «Osprey» – такий собі гібрид літака й гелікоптера – дійсно вражає. Що скажете про його функціональність для роботи спецпризначенців?

– Відгуки й враження лише позитивні. Osprey CV-22 – той самий універсальний засіб транспортування, який здатний доставити воїнів до місця виконання завдання і за необхідності здійснити евакуацію. Враховуючи специфіку роботи підрозділів спеціального призначення, він дозволяє перекидати сили швидкого реагування на великі відстані при наднизьких висотах.

Іще одним корисним досвідом під час нещодавніх міжнародних навчань було десантування груп у різних точках незнайомої місцевості у різні способи – в тому числі використовувався так званий «rappelling» (швидкий спуск на мотузці). При цьому групи взаємодіяли між собою і наприкінці в заданій точці виконували спільне завдання.

Зауважу, що на території України двосторонні навчання повітряно-тактичної групи Сил спеціальних операцій Збройних Сил США в Європі з відпрацюванням спільних завдань із підрозділами ССО ЗСУ проводилися вперше. Для нас це можливість закріпити взаємосумісність з силами і засобами НАТО.

– Серед напрямів розвитку ССО України на 2020 рік зазначалося створення авіаційної компоненти, залучення одного з підрозділів спеціального призначення до бойового чергування в складі Сил реагування НАТО – NRF (NATO Response Force – ред). Що вдалося, а що ні, враховуючи, яким взагалі непередбачуваним видався цей рік?

– Усе йде за планом.

По-перше, мішану авіаційну ескадрилью вже сформовано, вона перебуває в оперативному підпорядкуванні Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Здійснюються заходи для підвищення бойових спроможностей повітряного компоненту, в тому числі із залученням іноземних партнерів. На початку 2021 року особовий склад мішаної ескадрильї проходитиме відповідні курси за програмами країн альянсу.

По-друге, протягом двох років, 2020 і 2021-го, наш підрозділ дійсно перебуває на бойовому чергуванні у складі Сил реагування НАТО. Враховуючи, що Україна поки не має членства в НАТО, залишаючись країною-партнером, підрозділ включено до складу сил другого ешелону (так званого посилення). Підрозділ перебуває в пункті своєї постійної дислокації, здійснює підготовку під керівництвом інструкторів країн-партнерів, а також залучений до спільних навчань у складі Сил спеціальних операцій NRF.

У вересні, що минув, під час багатонаціонального навчання «Rapid Trident» іще один підрозділ CCО ЗСУ успішно пройшов самооцінку першого рівня («SEL-1»). Проведення різних атестацій регламентовано вимогами Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО.

Рухаємось відповідно до затвердженої Стратегії розвитку Сил спеціальних операцій Збройних сил України – документа, що охоплює період до 2035 року.

– Чи плануєте кадрові зміни в структурі?

– І незабаром. Для якісного ривка в розвитку Сил спеціальних операцій мені в команді потрібні професіонали.

Є рішення про те, що на більш високі посади в Командуванні будуть призначені бойові командири підрозділів, які своїми діями заслужили довіру в українському суспільстві і повагу ворога. Їх замінять досвідчені командири, котрі пройшли шлях від командира групи спеціального призначення, мають відповідну освіту, здобуту в тому числі за кордоном.

Сподіваюсь, таким чином вони змінять ментальність радянського «спецназу» на спосіб мислення сучасного SOF, адже оператором ССО (операторами в Силах спецоперацій називають власне бійців – ред.) має бути універсальний професіонал із холодною головою, неймовірною витримкою, здатністю діяти філігранно.

– Ви сказали, що кадрові зміни не забаряться. Де саме, в яких підрозділах? І чи готові ви до можливих звинувачень на кшталт «новопризначений командувач просуває своїх людей»?

– Командувачем ССО мене було призначено з посади начальника штабу Командування ССО. В мене були свої «100 днів» і вдосталь часу, щоб, як кажуть на флоті, «оглянутись по відсіках».

Тому щодо вашого запитання про «призначення своїх людей» відповім: у мене немає своїх людей, є професіонали, спроможні продовжити розвиток Сил спеціальних операцій України.

І так, зміни стосуватимуться всіх складових і напрямків застосування ССО ЗСУ.

– Серед задач, виконання яких покладено на Сили спеціальних операцій, є організація і підтримання дій руху опору. Чи остаточно ці завдання врегульовані з законодавчої точки зору?

– Поки ні, але в цьому питанні є певні позитивні зрушення. Працюємо, залучивши відповідних експертів, науковців, радників, іноземних партнерів тощо.

Сподіваємось, найближчим часом українські парламентарі проведуть обговорення і ухвалять відповідні законодавчі акти, що дозволять спецпризначенцям ССО виконувати й такі притаманні їм задачі.

– Що запланували на 14 жовтня – на День захисника України?

– Представники Командування вирушать до військових частин ССО, щоб вручити державні й відомчі нагороди, поїдемо також до сімей загиблих воїнів-спецпризначенців – потрібно дізнатися про нагальні потреби родин і взагалі просто поспілкуватися з ними. 14 жовтня – свято кожного причетного до захисту рідної землі, а іще день, коли вшановуємо пам’ять загиблих воїнів.