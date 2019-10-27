Військово-морські сили України пройшли один із перших етапів оцінювання за системою НАТО

Очікується, що в останні дні жовтня Україну відвідає Північноатлантична рада на чолі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Безпекову ситуацію у Чорному морі обговорюватимуть в Одесі, куди йдуть кораблі однієї із постійних груп швидкого реагування НАТО (так званої Другої протимінної групи SNMCMG2 – ред.). Питання, що є пріоритетними для українсько-натовського порядку денного, розглядатимуть на зустрічах на найвищому рівні у Києві. Про приклади співпраці з НАТО Радіо Свобода розпитало одного із офіцерів Військово-морських сил, які з 2014 року фактично наново розбудовують свою структуру.

Втративши в окупованому Криму значну частину корабельно-катерного й особового складу, національні Військово-морські сили опинилися перед серйозними викликами. Було необхідно провести переформатування, доукомплектувати частини, і – одночасно готуватися до ймовірного нападу агресора за моря.

«Подібний розвиток подій у 2014-му не можна було виключати», – згадує заступник начальника штабу ВМС з євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко:

– Озброювали навіть судна забезпечення, посилювали охорону портів, готували оборону узбережжя, розгортали на півдні країни блокпости. У вересні 2014-го ротно-тактична група нашої морської піхоти вперше відбула виконувати бойове завдання на азовський напрямок.

Зрозуміло, коли за тодішніх умов співпраця з НАТО тимчасово відійшла на другий план. Проте головні військово-морські навчання «Сі Бриз» тоді все ж таки провели. Щоправда, у скороченому форматі: «Сі Бриз-2014» складався лише з морської фази.

Коли ситуація на фронті більш-менш стабілізувалася – а це сталося приблизно у 2016 році – двосторонню співпрацю з країнами Альянсу активізували, почали розвивати від виключно тактичного рівня до оперативного та стратегічного. Скажімо, на оперативному рівні під час навчань «Сі Бриз-2017» вперше був випробуваний морський операційний штаб, який здійснював управління угрупуваннями на морі, суші, у повітрі. Згодом було створено Морське командування ВМС ЗСУ, подібне до відповідної структури у Військово-морських силах країн Альянсу.

На стратегічному рівні опрацювали й затвердили «Стратегію ВМС України 2035». Це той документ, що описує бачення розвитку нашого флоту відповідно до існуючих і перспективних загроз. Викладене в ньому відповідає методології ВМС США та Великої Британії, термінологія – тому, що використовують у морських операціях Об’єднані сили НАТО.

Важливо розуміти, що в силах Альянсу всі процеси побудовані на логіці, прагматизмі, постійному генеруванні нових ідей. Тому не дарма кажуть, що наближаючись до НАТО, спершу маємо змінити менеджмент роботи, розвинути креативне мислення, побороти шаблони «радянщини».

– Розповсюджене, усталене словосполучення «стандарти НАТО». Скількома із них оперують на українському флоті?

– Система стандартів НАТО це насправді величезний перелік документів різного спрямування (адміністративні, технічні, логістичні), різного рівня (тактичного, стратегічного, оперативного).

Загалом стандартів НАТО існує понад 1,2 тисячі. У Військово-морських силах на всіх рівнях управління застосовуються майже 450 із них. Скажімо, щоб підготувати у відповідності до стандартів НАТО такий корабель як фрегат, треба опрацювати й запровадити 150 різних стандартів. Причому один може бути розписаний на сторінку, а інший стандарт, наприклад, «Тактичне керівництво морських сил НАТО» займає тисячу сторінок.

Є документи тактичного рівня, що стосуються сухопутних підрозділів, авіації, кораблів, берегової оборони тощо. Тобто кожен стандарт має власну інформаційну вагу.

– Чи є у ВМС України підрозділ, який сертифікований за стандартами НАТО, визнаний взаємосумісним із аналогічним підрозділом країни, що входить до Північноатлантичного альянсу?

– Насправді система оцінювання складна й тривала. Визначено два рівні оцінювання. Перший – це коли підрозділ «взаємосумісний». Другий рівень оцінювання – «готовий до виконання завдань», що передбачає бойове застосування підрозділу. Але перед тим, як рівень сумісності перевірять експерти Альянсу, мусимо обов’язково провести самооцінку. Ми працюємо в цій системі вже 15 років кораблями, морською піхотою, авіацією.

Цього року під час навчань «Сі Бриз» самооцінку проходила група окремого загону боротьби з підводно-диверсійними силами та засобами, що перебуває у підпорядкуванні ВМС. Підрозділ вдало пройшов даний етап перевірки готовності виконувати завдання як доглядова команда. Отже, рухаємось далі.