Під час навчань «Сі Бриз-2021» на аеродромі поблизу Очакова (Миколаївська обл.) пройшли спільні тренування спецпризначенців України та Сполучених Штатів Америки. За легендою, розвідувальним групам потрібно було вийти повітряним шляхом у тил умовного противника. Для цього був використаний конвертоплан Bell V-22 OSPREY, що перебуває на озброєнні Корпусу морської піхоти та Сил спецоперацій США.