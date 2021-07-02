Десантування з конвертоплану пройшло в районі Кінбурнської коси в Чорному морі з висоти майже 4 тисячі метрів. Відстань у майже 10 кілометрів повітряно-парашутні групи спецпризначенців пролетіли на парашутах і потрапили в глибокий тил умовного противника. Україну під час цих тренувань представляли оператори-розвідники 73-го Морського центру спеціального призначення ССО ЗСУ.
«Сі Бриз-2021»: українські та американські спецпризначенці десантувалися із конвертоплана Osprey (відео)
Під час навчань «Сі Бриз-2021» на аеродромі поблизу Очакова (Миколаївська обл.) пройшли спільні тренування спецпризначенців України та Сполучених Штатів Америки. За легендою, розвідувальним групам потрібно було вийти повітряним шляхом у тил умовного противника. Для цього був використаний конвертоплан Bell V-22 OSPREY, що перебуває на озброєнні Корпусу морської піхоти та Сил спецоперацій США.
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Оксана Пеленська
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