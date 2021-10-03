Очаківські «морські котики» відзначили річницю свого підрозділу

Не ювілей, але все ж таки дата: 18 років виповнилося відтоді, як на базі 7-ї бригади спеціального призначення у 2003-му році було сформовано 73-й Морський центр. Зі створенням у Збройних Силах України Сил спеціальних операцій (а це сталося 2016 року), Центр в Очакові змінив підпорядкування, перейшовши від Військово-морських сил до складу ССО.

Пізніше підрозділ «морських котиків» отримав почесне найменування на честь кошового отамана Антіна Головатого й нове гасло. Ним стали слова командувача Чорноморської козацької флотилії під час облоги турецької фортеці Ачі-Кале (це якраз на місці нинішнього Очакова – ред). «Раз не можна вдень, візьмемо вночі», – мовив тоді, стверджують історики, Головатий.

Особливої уваги нічним заняттям українські «морські котики» приділяють й нині – як при виводі розвідувальних груп морем і повітрям, тренуваннях із зачистки будівель в міських умовах, роботі абордажних груп з виходом на борт корабля, його «зачисткою» й повним взяттям під контроль.

Як повідомили Радіо Свобода в 73-му Морському центрі спеціальних операцій, лише цьогоріч розвідники підрозділу провели тренування з абордажних дій на трьох бойових кораблях. Це британські есмінці HMS Dragon і HMS Defender, а також корабель Берегової охорони США USCG Hamilton. ​

Також одним із найбільш видовищних нещодавніх прикладів тренувань операторів-розвідників 73-го Центру стало спільне з американськими колегами десантування з конвертопланів OSPREY.

Завдання виконувалося в рамках навчань «Сі Бриз-2021». Вихід груп відбувся в районі Кінбурнської коси в Чорному морі з висоти майже 4 тисячі метрів. Далі відстань у майже 10 кілометрів було подолано на парашутах. Групи вдало дісталися визначеного пункту в глибокому тилу умовного противника – завдання виконане.

Вже кілька років як очаківська вулиця, де дислоковано військову частину «морських котиків», носить ім’я капітана 1 рангу (посмертно) Олексія Зінченка. Командир Морського центру спецпризначення, досвідчений бойовий плавець загинув у серпні 2014 року при виконанні бойового завдання під Старобешевим на Донеччині.

Ім’ям ще одного командира частини – Юрія Олефіренка, який загинув у 2015 році під Маріуполем, – названо середній десантний корабель у складі ВМС України (це колишній «Кіровоград»).

Загалом, від початку війни, розв’язаної проти України Російською Федерацією, Морський центр в Очакові втратив десятьох військовослужбовців – матросів, старшин, офіцерів. Особисті речі загиблих побратимів зберігають в музеї військової частини, на її території створено Алею пам’яті.

Урочистості з нагоди Дня частини 1 жовтня продовжили роботою. Із залученням особового складу Центру відбулися підсумкові тактико-спеціальні навчання за 2021 рік, під час яких пройшло злагодження морської та повітряної компонент Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Виведення груп бойових плавців в тил умовного противника здійснювалось як повітряним шляхом, так і за допомогою швидкісних катерів, а евакуацію груп проводили за допомогою комплекту бортового з'ємного обладнання.

На відміну від аквалангів для цивільного дайвінгу, дихальні апарати на озброєнні бойових плавців працюють за принципом «закритого» циклу. Бульбашки повітря при видиху не утворюються – інакше в бойовій обстановці це демаскуватиме військового водолаза-розвідника, пояснили Радіо Свобода військовослужбовці 73-го Морського центру спеціальних операцій.