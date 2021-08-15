Добудувати український корвет як фрегат і зробити його флагманським. Як плани Міноборони оцінюють фахівці?

ОДЕСА – На початку 2000-х років – за часів міністра оборони Анатолія Гриценка – були вперше оприлюднені плани будівництва Україною корвета серії «Володимир Великий» і затвердили Державну цільову програму за проєктом 58250. За 16 років, що минули, змінилося дванадцять голів вітчизняного оборонного відомства, й чи не кожен із них звертався до питання про необхідність для національного флоту багатоцільового корабля подібного класу. Як заявив чинний міністр оборони Андрій Таран, наразі спільно з Генеральним штабом ЗСУ «опрацьовується питання добудови, але вже за класом «фрегат». Таран вважає, що в такому форматі «Володимир Великий» зможе в перспективі замінити фрегат «Гетьман Сагайдачний».

Нині флагманському кораблю з бортовим номером F-130 Військово-морських сил України – 28 років: державний прапор над фрегатом «Гетьман Сагайдачний» здійнявся 4 липня 1993-го. Враховуючи сучасні стандарти й підходи до кораблебудування, «Сагайдачний» – корабель «середнього віку», визнають українські військові моряки.

Що про перспективи добудови «Володимира Великого» думають експерти?

Нам потрібно захищати українське море ще вчора, з огляду на нещодавні події у нас на «колись буде» просто немає часу

Колись передбачали, що «Володимир Великий» стане головним кораблем серії корветів проєкту 58250. Будувати його розпочали в 2011 році. Планувалося, що станом на 2021-й таких кораблів у складі українського військового флоту повинно було бути кілька одиниць.

Утім, згадують військові моряки, які тоді несли службу на флоті, а нині у запасі, навіть ще до закладення першої платформи технічне завдання на будівництво корвету часто змінювалось. То збільшувалася водотоннажність, то корегувалися інші технічні характеристики.

«Кишеньковим фрегатом» називали тоді майбутного «Володимира Великого» в кулуарах ВМС.

«Корвет не добудують через низку обмежень – бюджетних, людських, індустріальних». Так адмірал запасу Ігор Кабаненко прокоментував Радіо Свобода наміри щодо завершення будівництва корабля вже у якості фрегата. Заяви міністра оборони він назвав «продовженням гри в амбіції та піаром замість професійної прагматики» та зауважив, що лише утримання корвету обходитиметься у близько 840 мільйонів гривень на рік:

– Пройшло вже сім років від втрати національного військового флоту в Криму. Спиратися на те, що колись (коли?) з’являться корвети та інші багатотоннажні кораблі – нерозумно. Нам потрібно захищати українське море ще вчора, з огляду на нещодавні події у нас на «колись буде» просто немає часу. Хто говорить, що нам потрібні і кораблі відкритого моря, і прибережні «москіти», просто не вміє рахувати гроші. На все про все оборонного бюджету України точно не вистачить. А перетворити щось у довгобуд без кінцевого результату – це вже було і не раз…

Сам адмірал запасу Ігор Кабаненко є прихильником «москітного флоту» за критерієм ціна/ефективність.

Після 35 років служби на флоті торік із лав Збройних Сил України звільнився капітан 1 рангу Андрій Риженко, який був одним із авторів Стратегії Військово-Морських Сил ЗСУ-2035, прибічником закупівлі вживаних іноземних кораблів для національного флоту та позиції, що Україні немає сенсу «розпилюватися» на добудову корвета «Володимир Великий».

Як нині виглядає те, що повинно було стати корветом «Володимир Великий»?

Поточну готовність першого корабля серії корветів проєкту 58250 в Міністерстві оборони України оцінюють у 17%, частини його корпусу зараз на території колишнього ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод». У червні 2021 року миколаївське підприємство було визнане банкрутом, нагадує Defense Express.

Нещодавній матеріал «Збанкрутілий ЧСЗ ліквідовано: що стане з українським корветом «Володимир Великий» видання супроводжує світлинами секцій корвета-довгобуду та закуплених раніше комплектуючих для нього.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, складові корабля «Володимир Великий» протягом чотирьох місяців будуть переміщені «на потужності одного з вітчизняних суднобудівних заводів» (за деякими даними, йдеться про завод «Океан» у Миколаєві – ред.)

Це ж підприємство візьме на себе другий етап спорудження для Військово-морських сил України корвета класу Ada. Корпус збирають у Туреччині, а в Україні корвет доводитимуть до повної готовності.

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» уклав меморандум із Державним оборонним концерном Турецької Республіки про спільну діяльність з реалізації проєкту будівництва серії кораблів класу «корвет». У меморандумі, як зазначають на підприємстві, передбачені «конкретні кроки співпраці в рамках корветної програми».

Зі свого боку в Міністерстві оборони України посилаються на світовий досвід, за яким «термін будівництва кораблів класу «корвет» складає 3-6 років та потребує ще 1-2 роки на опанування його як бойової системи». Таким чином, «повне набуття спроможностей першого корвета (класу Ada – ред.) очікується не раніше від 2026 року», – йдеться в листі Міноборони у відповідь на запит проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Гроші: скільки витрачено й скільки ще доведеться

Вартість корветів класу Ada для українських ВМС не розголошується, але, згідно з даними Міноборони, роботи за контрактом тільки в цьому році мають профінансувати на 3,8 мільярда гривень.

У липні цьогоріч під час урочистостей в Одесі з нагоди Дня Військово-морських сил президент Володимир Зеленський анонсував, що даний корвет «на вітчизняній корабельні добудують до кінця 2023 року».

Щодо кількості коштів, які були витрачені за 10 років на проєктування та будівництво корвета «Володимир Великий», в оборонному відомстві назвали суму майже 569 мільйонів гривень. Близько 8,3 мільярда гривень (без урахування боєкомплекту) ще необхідні.