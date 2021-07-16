Рада ухвалила закони про основи національного спротиву та збільшення чисельності ЗСУ

Верховна Рада на засіданні у п’ятницю визначила правові та організаційні основи національного спротиву. За президентський законопроект №5557 у другому читанні та в цілому проголосували 313 народних депутатів.

Згідно із законопроєктом, національний спротив є складовою частиною комплексної оборони держави. Керівництво національним спротивом здійснює верховний головнокомандувач Збройних сил – президент України. Законопроєкт передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю.

Автори законопроекту пропонують, що ведення руху опору здійснюватиметься з настанням особливого періоду на тимчасово окупованій території України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2022 року

Крім того, Верховна Рада також підтримала законопроект №5558, який збільшує чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців у зв’язку з ухваленням закону «Про основи національного спротиву», доводячи загальну чисельність ЗСУ до 261 тисяч осіб. За відповідний законопроєкт у другому читанні проголосували 325 народних депутатів.

У супровідних документах до законопроєкту зазначено, що для реалізації законопроєкту лише у 2022 році – з моменту набрання документом чинності – необхідно 2,5 мільярда гривень бюджетних коштів.

Законопроєкт про основи нацсопротиву та збільшення чисельності ЗСУ в першому читанні Рада ухвалила в червні.