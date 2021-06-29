«Справа Шеремета»: суд продовжив запобіжні заходи Кузьменко та Дугарь

Шевченківський районний суд Києва 29 червня продовжив на два місяці запобіжні заходи для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Кузьменко продовжить перебувати під домашнім арештом, Дугарь – під особистим зобов’язанням.

Наступне засідання у справі має відбутися 27 липня, початок об 11:00.

Журналіст видання «Українська правда» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він перебував, у центрі Києва.

Наприкінці 2019 року слідство в справі про вбивство Павла Шеремета оголосило підозри в причетності до його виконання сержантові Сил спеціальних операцій і музикантові Андрію Антоненкові (позивний Riffmaster, або «Ріф»), військовому медикові Яні Дугарь і дитячому кардіохірургові й волонтерці Юлії Кузьменко. Справу щодо них виділили в окреме провадження.

Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

Спочатку підозрюваних заарештували, але згодом їм пом’якшили запобіжні заходи. Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко перебувають під домашнім арештом, Яна Дугарь – під особистим зобов’язанням після того, як за неї внесли заставу.