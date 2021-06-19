В ОП пояснили мету візиту Яни Дугарь

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий медик Яна Дугарь 19 червня прийшла до Офісу президента, щоб разом зі своїм адвокатом зустрітися з представниками Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, повідомили Радіо Свобода в ОП.

«Головне її (ради – ред.) завдання – провести детальний аналіз усіх кримінальних справ та судових вироків з 2014 року проти ветеранів та суспільних діячів, які боролися з російською агресією та стали жертвами свавілля чиновників, правоохоронців, несправедливих рішень суддів чи недосконалості законодавства», – йдеться в повідомленні.

За даними ОП, у зустрічі також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступники Андрій Смирнов і Роман Машовець.

В Офісі президента наголосили, що фахівці ради не втручаються у роботу судів чи правоохоронних органів, але на основі аналізу конкретних справ можуть надавати юридичну підтримку у конкретних випадках або вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

«До Консультативної ради увійшли представники громадськості, які допомагають знаходити порушення прав захисників України. Справа щодо вбивства журналіста Павла Шеремета є дуже резонансною. Тому Консультативна рада здійснює громадський контроль за перебігом розслідування цього кримінального провадження», – йдеться в повідомленні.

Про результати зустрічі в ОП не повідомили.

Президент Володимир Зеленський навесні затвердив склад консультативної ради, завданням якої є «моніторинг додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів антитерористичної операції, військовослужбовців, які захищають національну безпеку і забезпечують оборону на Донбасі, а також волонтерів і правозахисників».

Рада може вносити пропозиції щодо захисту порушених прав згаданих осіб, помилування, забезпечення справедливого правосуддя й застосування амністії.

Наприкінці 2019 року слідство в справі про вбивство Павла Шеремета оголосило підозри в причетності до його виконання сержантові Сил спеціальних операцій і музикантові Андрію Антоненкові (позивний Riffmaster, або «Ріф»), військовому медикові Яні Дугарь і дитячому кардіохірургові й волонтерці Юлії Кузьменко. Справу щодо них виділили в окреме провадження.

Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи, зокрема Яна Дугарь звільнена під заставу.