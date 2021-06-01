«Справа Шеремета»: суд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом

Шевченківський районний суд Києва у вівторок залишив обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під цілодобовим домашнім арештом. Про це, як передає агенція «Укрінформ», повідомила головуюча суддя Оксана Голуб.

«Суд ухвалив: клопотання захисника Кругового (адвокат Дмитро Круговий – ред.) про зміну запобіжного заходу Антоненку залишити без задоволення. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає», – сказала суддя.

Повідомляється, що захист Антоненка просив змінити йому запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання. Сам Антоненко заявив, що його дружина втратила роботу, тому наразі їхня родина не має коштів для утримання дітей. Він просив змінити йому запобіжний захід, щоб мати змогу працювати – нести службу у військовій частині в Києві.

Шевченківський районний суд міста Києва 30 квітня змінив запобіжний захід для Андрія Антоненка із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Його зобов’язали носити електронний браслет.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко.

Іншу підозрювану, Юлію Кузьменко, суд відпустив під домашній арешт в серпні 2020 року. Дугарь наразі під особистим зобов’язанням після того, як за неї внесли заставу. Всі троє обвинувачених заявляють про непричетність до вбивства.