Зеленський назвав умови звільнення Авакова

Президент Володимир Зеленський заявив, що буде «серйозно говорити з міністром» внутрішніх справ Арсеном Аваковим у разі, якщо суд визнає Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка невинуватими у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

«Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитися в такій ситуації. Ні. От і все, і він це знає, і ми розуміємо складність цього процесу», – сказав Зеленський у рамках пресконференції з нагоди двох років його президентства.

Він додав, що знає детально, що відбувається у цій справі, і що йому «не все одно».

«Доказів стовідсоткових ще немає, що вони невинні чи вони винні. І я не знаю, чи пробачить вона (Яна Дугарь – ред.) мені. Можу сказати, сьогодні зранку Яна Дугарь мені... ми переписуємось», – сказав він.

Після уточнювального запитання від журналіста Зеленський запропонував йому встати з місця і підійти подивитись на переписку, аби переконатися, що це правда. Журналіст зауважив, що останнім словом у розмові президента та Дугарь було «дякую».

18 травня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи: Юлії Кузьменко – домашній арешт на 60 діб, Яна Дугарь і надалі залишатиметься звільненою під заставу.

30 квітня суд відпустив Андрія Антоненка з СІЗО додому під цілодобовий домашній арешт. Він провів за ґратами понад 500 днів.

Наприкінці 2019 року слідство в справі про вбивство Павла Шеремета оголосило підозри в причетності до його виконання сержантові Сил спеціальних операцій і музикантові Андрію Антоненкові (позивний Riffmaster, або «Ріф»), військовому медикові Яні Дугарь і дитячому кардіохірургові й волонтерці Юлії Кузьменко. Справу щодо них виділили в окреме провадження.

Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи.