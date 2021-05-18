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18 травня 2021, Київ 21:04
Новини | Політика

Суд продовжив Кузьменко і Дугарь запобіжні заходи

Юлія Кузьменко під час судового засідання у справі Павла Шеремета, Київ, 3 лютого 2020 року

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи двом обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Юлії Кузьменко продовжили домашній арешт на 60 діб, Яні Дугарь і надалі залишатиметься звільненою під заставу.

Адвокати просили відпустити Кузьменко на поруки.

Справа Шеремета: суд відпустив Антоненка з СІЗО (відео)
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Справа Шеремета: суд відпустив Антоненка з СІЗО (відео)

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Наприкінці 2019 року слідство в справі про вбивство Павла Шеремета оголосило підозри в причетності до його виконання сержантові Сил спеціальних операцій і музикантові Андрію Антоненкові (позивний Riffmaster, або «Ріф»), військовому медикові Яні Дугарь і дитячому кардіохірургові й волонтерці Юлії Кузьменко. Справу щодо них виділили в окреме провадження.

Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи.

«Ріффу волю»: кілька сотень людей прийшли підтримати Антоненка під Шевченківський суд – фоторепортаж
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«Ріффу волю»: кілька сотень людей прийшли підтримати Антоненка під Шевченківський суд – фоторепортаж

Учасники акції палили фаєри і вигукували гасла на підтримку Андрія Антоненка. Вони тримали плакати «Ріффу волю», «Кайдани порвіте», «Хто наступний?» та інші

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