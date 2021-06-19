Фігурантка справи Шеремета Яна Дугарь прийшла в ОП, там кажуть: не до Єрмака

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий медик Яна Дугарь 19 червня прийшла до Офісу президента.

На вході до ОП її зафіксували журналісти, які володіли даними про те, що Дугарь іде на зустріч із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. На запитання журналістів Дугарь не відповіла.

Натомість речниця Єрмака Дарія Зарівна повідомила Радіо Свобода, що Яна Дугарь прийшла зустрічатися не з головою ОП.

«Можливо, він (Єрмак – ред.) і зайде на цю зустріч, але вона прийшла не до нього. До кого саме – скоро буде офіційний коментар», – сказала Зарівна.

Наприкінці 2019 року слідство в справі про вбивство Павла Шеремета оголосило підозри в причетності до його виконання сержантові Сил спеціальних операцій і музикантові Андрію Антоненкові (позивний Riffmaster, або «Ріф»), військовому медикові Яні Дугарь і дитячому кардіохірургові й волонтерці Юлії Кузьменко. Справу щодо них виділили в окреме провадження.

Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи, зокрема Яна Дугарь звільнена під заставу.