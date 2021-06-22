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Суд залишив Антоненка й Кузьменко під домашнім арештом

Андрій Антоненко

Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання захисників Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко, яких обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, про зміну запобіжного заходу для них із цілодобового домашнього арешту на взяття на поруки.

Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив Антоненкові домашній арешт іще на два місяці, з зобов’язанням і далі носити електронний браслет. Для Кузьменко наразі чинний термін домашнього арешту до середини липня.

Юлія Кузьменко
Юлія Кузьменко

Журналіст видання «Українська правда» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він перебував, у центрі Києва.

Наприкінці 2019 року слідство в справі про вбивство Павла Шеремета оголосило підозри в причетності до його виконання сержантові Сил спеціальних операцій і музикантові Андрію Антоненкові (позивний Riffmaster, або «Ріф»), військовому медикові Яні Дугарь і дитячому кардіохірургові й волонтерці Юлії Кузьменко. Справу щодо них виділили в окреме провадження.

Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

Спочатку підозрюваних заарештували, але згодом їм пом’якшили запобіжні заходи. Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко перебувають під домашнім арештом, Яна Дугарь – під особистим зобов’язанням після того, як за неї внесли заставу.

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