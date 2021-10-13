У 2016 році Яна Червона пішла до Збройних сил України. У батальйоні «Донбас-Україна» вона була старшою солдаткою, кулеметницею під позивним «Відьма».

Яна Червона загинула від мінометного обстрілу 2 квітня 2019 року. У Яни залишилося двоє дітей, чоловік та мати. У День захисників та захисниць України її рідні та друзі згадуватимуть Яну Червону.