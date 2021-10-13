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Яна Червона «Відьма». Рідні та друзі згадують захисницю України – відео

Яна Червона «Відьма». Рідні та друзі згадують захисницю України – відео
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Яна Червона «Відьма». Рідні та друзі згадують захисницю України – відео

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Вона була учасницею Революції гідності в Харкові. Брала участь у самообороні харківського Євромайдану. Від початку війни активно допомагала військовим, стала волонтеркою батальйону «Айдар»

У 2016 році Яна Червона пішла до Збройних сил України. У батальйоні «Донбас-Україна» вона була старшою солдаткою, кулеметницею під позивним «Відьма».
Яна Червона загинула від мінометного обстрілу 2 квітня 2019 року. У Яни залишилося двоє дітей, чоловік та мати. У День захисників та захисниць України її рідні та друзі згадуватимуть Яну Червону.

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