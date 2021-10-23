За минулу добу бойовики 13 разів порушили режим тиші, двоє українських військових поранені – штаб ООС

Російські гібридні війська 13 разів за добу 22 жовтня порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні. За даними штабу, два обстріли були здійснені з забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів поблизу Золотого-4, з мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 100 міліметрів – біля Красногорівки.

«Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний», – ідеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не подавали зведеної інформації про бойові дії 22 жовтня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.