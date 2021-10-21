«Новая команда ОБСЕ менее пророссийская»: Россия выдавливает миссию из Донецка?

В Донецке миссия ОБСЕ до сих пор не выбралась из окружения, организованного ей группировкой «ДНР». Под предлогом протеста против задержания украинской армией боевика российские гибридные силы держат в осаде мониторов в их штаб-квартире. Германия уже призвала Россию повлиять на оккупационную администрацию и возобновить наблюдательную миссию. А что, если миссия вообще не возобновится?

«Позор ОБСЕ! Позор ОБСЕ!» – хором выкрикивают люди на камеру телеканала, подконтрольного группировке «ДНР». В кадре видны плакаты, на которых написали: «ВСУ и СБУ убивают и похищают людей. ОБСЕ вы это видите?» Так в Донецке пикетируют офис СММ ОБСЕ. Это видео датировано 15 октября.

18 октября в Горловке также пикетировали офис ОБСЕ. В руках у пикетчицы видим практически такой же плакат, как и в Донецке. На нем написано: «ВСУ и СБУ убивают и воруют людей. ОБСЕ, вы видите?»

На государственном ТВ России пикетирующих в Донецке называют «активистами». Журналист показывает палаточный городок и говорит, что люди не уйдут, пока их не услышат.

«Я как гражданка нашей «республики» хотела бы знать, что сделало ОБСЕ за это время в плане защиты жителей Донбасса, их интересов», – вопрошает женщина в маске, которую назвали Алиной Альфедченко.

Так люди в Донецке требуют освобождения гражданина России Андрея Косяка, которого задержали украинские военные в Луганской области 13 октября.

Хроника блокады

17 октября гибридные силы России заблокировали участников СММ в Горловке и Донецке.

На следующий день в Горловке с ворот патрульной базы ОБСЕ сняли цепь и замок, работу миссии восстановили.

СММ не удалось провести регулярное тестирование персонала на COVID-19

В отчете ОБСЕ от 19 октября написали, что офис в Донецке продолжают пикетировать от 20 до 60 человек. Некоторые протестующие общаются с помощью ручных радиостанций. Также отметили, что вокруг гостиницы есть вооруженные участники гибридных сил России.

«Из-за сложившейся ситуации СММ не удалось провести регулярное тестирование своего персонала на COVID-19, поскольку в дополнение к невозможности осуществлять патрулирование закончились запасы тестов» – сообщили в ОБСЕ.

Россию призвали разблокировать СММ

20 октября разблокировать работу ОБСЕ в Донецке Россию призвала Германия.

Мы призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистов

«Мы призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы как можно скорее снять эту блокаду и наблюдатели ОБСЕ смогли продолжить свою работу», - цитирует ТАСС Штеффена Зайберта, официального представителя правительства Германии.

Также 20 октября обнародовали заявление от действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде и генсека ОБСЕ Хельги Марии Шмид.

Ограничения неблагоприятно влияют на мирное население

«Не может быть никаких оправданий для любого вмешательства в работу Миссии. Текущие ограничения неблагоприятно влияют на мирное население по обе стороны от линии соприкосновения. Для СММ должны быть обеспечены необходимые условия, для того чтобы Миссия могла выполнять свою работу по всей Украине в соответствии с ее мандатом, Минскими соглашениями и Общими согласованными выводами Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года», – цитирует Анн Линде сайт ОБСЕ.

«Они не смогут долго играться этим Косяком» – Гармаш

Андрей Косяк как человек неинтересен гибридным силам России. Он нужен им и как способ для давления на ОБСЕ, и как повод показать свою субъектность, считает Сергей Гармаш, представитель ОРДЛО в ТКГ.

А еще, обращает внимание Гармаш, хоть Косяк – участник группировки «ЛНР» и живет в Луганске, но протестуют почему-то в Донецке. Это показывает, по мнению участника минских переговоров, то, что протесты на самом деле – искусственные. А сами требования к миссии, по словам Гармаша – нелепые: ведь мониторинговая миссия не может влиять на Украину в вопросах чьего-либо освобождения, у нее нет таких полномочий.

Новая команда, – более объективная: она менее пророссийская

«Почему давление на ОБСЕ? Потому что летом этого года поменялась команда ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе. И новая команда, на мой взгляд, – более объективная: она менее пророссийская. Естественно, это не устраивает российскую сторону, марионеток России из Донецка и Луганска. И это заметно по заседаниям ТКГ, где они уже откровенно хамят не только нам, но и представителям ОБСЕ… Члены ОБСЕ – просто люди, живые люди. Они могут бояться, они могут опасаться за свою жизнь. Естественно, они могут сделать выводы на будущее. Я думаю, что это как раз тот эффект, на который рассчитаны все эти акции», – анализирует причины протестов Сергей Гармаш.

Представитель ОРДЛО в ТКГ прогнозирует, что в стратегическом плане давление на наблюдателей никак не повлияет на ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Ведь ОРДЛО и Россия, по мнению Гармаша, заинтересованы в работе СММ. Поэтому гибридные силы России выжмут максимум из протестов в информационном плане, постараются максимально запугать участников СММ, – и попробуют вернуть статус кво, считает Сергей Гармаш.

Главная цель и ОРДЛО, и России в Минском процессе – это субъективизация ОРДЛО как стороны конфликта

«Главная цель и ОРДЛО, и России в Минском процессе – это субъективизация ОРДЛО как стороны конфликта. А субъектами они являются всего лишь на одной площадке – это Трехсторонняя контактная группа, которая работает под процессуальным руководством, можно сказать, ОБСЕ, – говорит о мотивации России участник переговоров. – Они заинтересованы в том, чтобы работала ТКГ. Новый спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ господин Микко Киннунен заявил, что он и еще три посла собираются посетить ОРДЛО. Та сторона заинтересована в этом визите. Поэтому они не смогут долго играться этим Косяком, поскольку это может сорвать визит».

«Россия заставляем мир играть по ее правилам» – Мельник

Протесты и блокада ОБСЕ в Донецкой области надо рассматривать в общемировом контексте, потому что эти события должны повлиять не столько на Украину, сколько на Европу и США, считает Алексей Мельник, содиректор программ Центра Разумкова.

Например, Россия уже решила не продлевать мандат миссии ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе с Украиной. На днях Россия приостановила работу своего представительства при НАТО. А еще Россия активно выступает на международных рынках энергоносителей.

Нужно надеяться на ответные действия по линии ведения новых санкций против России

«Россия всячески пытается заставить остальной мир играть по ее правилам… К сожалению, в формате ОБСЕ как организации нет рычагов влияния на Россию. Нет таких рычагов и в Организации Объединенных Наций. Нужно надеяться на то, что Соединенные Штаты, Европейский Союз оценят действия российского руководства, …и будут ответные действия по линии ведения новых санкций против России», – рассуждает о последствия блокады ОБСЕ Мельник.

По мнению эксперта, митинги против СММ в Донецке не будут продолжительными, потому что это не в интересах России.

У России есть определенные способы использовать СММ в своих интересах

«Я думаю, что это явление временное. Россия пока пытается имитировать, что это местная инициатива. Россия пока не заинтересована, на мой взгляд, в том, чтобы эта миссия прекратила свою работу: у России есть определенные способы использовать ее в своих интересах, в то числе, за счет присутствия российских граждан, специалистов в этой миссии в качестве наблюдателей, которые, я уверен, делают какую-то двойную работу», –высказывает свое мнение эксперт.

Отметим, что по итогам 2019 года Россия профинансировала работу ОБСЕ на 5,5 млн. евро, войдя в десятку наибольших доноров.

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