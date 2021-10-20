«Плененная» ОБСЕ использовала все ковид-тесты в донецкой штаб-квартире, но выбралась с базы в Горловке

Члены мониторинговой миссии ОБСЕ, которых заблокировали в Донецке, до сих пор не могут выйти на патрулирования из своей штаб-квартиры. Там закончились COVID-тесты. Об этом миссия сообщает в отчете за 19 октября. А вот с базы в Горловке патруль СММ уже смог выехать.

Из этого отчета следует, что штаб-квартиру ОБСЕ в Донецке 18 октября продолжали блокировать от 20 до 60 человек, были среди них и вооруженные. Выезды с базы перекрывали, а когда мониторы вышли на стоянку чтобы провести техобслуживание своих автомобилей, участники пикета заявили, что это будет проходить под их наблюдением.

СММ не удалось провести регулярное тестирование своего персонала на COVID-19, поскольку в дополнение к невозможности осуществлять патрулирование закончились запасы тестов

«Наблюдатели видели, что некоторые протестующие, прибывшие утром 18 октября, изучали, обменивались и подписывали бумаги, которые, по всей видимости, содержали именные списки. Команда Миссии отметила, что некоторые протестующие общались посредством ручных радиостанций, а также установили деревянные поддоны на подъезд к гостинице, что могло препятствовать доступу транспортных средств ко въезду в гостиницу. В нескольких случаях в течение отчетного периода наблюдатели фиксировали разные транспортные средства, блокировавшие проезд со шлагбаумом к парковке позади гостиницы, а также присутствие вокруг гостиницы членов вооруженных формирований (некоторые из которых были явно вооружены). Из-за сложившейся ситуации СММ не удалось провести регулярное тестирование своего персонала на COVID-19, поскольку в дополнение к невозможности осуществлять патрулирование закончились запасы тестов», – пишет СММ ОБСЕ.

А вот в Горловке 18 октября блокирование базы прекратилось, констатирует миссия. До 15:00 наблюдатели фиксировали массовое собрание из порядка 50– 60 человек, по пополудни толпа разошлась. «Команда СММ отметила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь с автомобильных ворот убрали. В период с 15:40 до 16:03 наблюдатели покинули ППБ для осуществления патрулирования в районе поблизости. Перед зданием ППБ они видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали рядом с ней людей или транспортных средств», – сказано в отчете.

«Запоздалая забота»

Украинские военные 13 октября задержали на позициях комбатанта российского гибридного формирования «ЛНР», после чего вооруженная группировка организовала пикетирование двух офисов ОБСЕ на оккупированной территории.

Россия не признала Косяка своим офицером, но в том же время называла его членом СЦКК – органа, в который могут входить только украинские и российские военные. Косяк имеет российское гражданство, он, вероятно, получил его по упрощенной программе для жителей ОРДЛО в 2020 году.

МИД России только 19 октября потребовал освобождения задержанного как российского гражданина: «Никаких уведомлений о произошедшем в российские дипломатические и консульские учреждения не поступало, хотя российско-украинская Консульская конвенция предписывает делать это незамедлительно». МИД Украины высказал по этому поводу удивление и назвав это запоздалой заботой: «Надеемся, что жители Донбасса, которым Россия незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью. Россию интересует только одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли», – сказано в заявлении.

Андрей Косяка, помимо участия в вооруженной группировке на стороне России, органы следствия Украины обвиняют в убийстве, совершенном в 2010 году.

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