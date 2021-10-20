У МЗС України відреагували на вимоги Росії щодо затриманого на передовій бойовика

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що здивовані вимогами Росії щодо затриманого на передовій бойовика, уродженця Луганщини, віднедавна громадянина Росії Андрія Косяка, який, як кажуть українські силовики, шпигував на користь підтримуваних Москвою угруповань на Донбасі.

«Здивовані, що МЗС Росії лише на шостий день поцікавилося долею Андрія Косяка. Нагадаю, що член збройного формування Російської Федерації був затриманий 13 жовтня поблизу Золотого в Луганській області. Під виглядом робіт із гуманітарного розмінування він здійснював фото- і відеофіксацію позицій, від яких відійшли Збройні сили України в межах ділянки розведення сил і засобів. Дії бойовика грубо порушили Додаткові заходи із зміцнення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, які забороняють здійснювати наступальні, розвідувальні та диверсійні операції», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, такий рівень «запізнілої турботи яскраво демонструє» ставлення Росії до людей із російськими паспортами.

«Сподіваємося, що мешканці Донбасу, яким Росія незаконно нав’язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю. Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали і забули», – заявили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві України висловили сподівання, що російська сторона «із таким ж завзяттям» виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українських громадян і надаватиме до них безперешкодний консульський доступ.

Напередодні МЗС Росії закликало українську сторону надати консульський доступ до Косяка із звинуватило її в провокаціях.

17 жовтня стало відомо, що незаконні збройні формування заблокували спостерігачів СММ у готелях окупованих Донецька і Горлівки. Вони вимагали звільнити бойовика, затриманого Збройними силами України. Йдеться про громадянина Росії Андрія Косяка, який, як кажуть українські силовики, шпигував на користь бойовиків.

ОБСЄ закликала усунути будь-які перешкоди для свободи пересування спостерігачів. 18 жовтня представники місії ОБСЄ в Горлівці заявили про розблокування своєї роботи.