ОБСЄ закликає усунути будь-які перешкоди для свободи пересування спостерігачів

Через блокаду готелю в непідконтрольному Києву Донецьку, де проживають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, СММ не змогла відрядити жодного патруля для виконання своїх обов’язків, повідомила пресслужба ОБСЄ у Відні, відповідаючи на запит Радіо Свобода.

Водночас, попри блокування роботи місії в Донецьку та Горлівці, ОБСЄ продовжить здійснювати моніторинг на Луганщині, підтвердили у пресслужбі. «Патрулювання в непідкотрольних уряду районах у Луганській області триває, відповідно до мандату місії», – йдеться в повідомленні.

ОБСЄ закликала усунути будь-які перешкоди для свободи пересування спостерігачів.

17 жовтня стало відомо, що незаконні збройні формування заблокували спостерігачів СММ у готелях окупованих Донецька і Горлівки. Вони вимагають звільнити бойовика, затриманого Збройними силами України. Йдеться про громадянина Росії Андрія Косяка, який, як твердять українські силовики, шпигував на користь бойовиків.