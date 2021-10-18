Роботу місії ОБСЄ в Донецьку невдовзі розблокують – Гармаш

Ні ОРДЛО, ні Москва не зацікавлені в тривалому блокуванні роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, заявив у коментарі Радіо Свобода представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

У готелі в окупованому Донецьку підтримувані Росією бойовики заблокували представників ОБСЄ не задля звільнення затриманого бойовика, каже Гармаш.

«Їхня головна мета – натиснути саме на ОБСЄ, адже їхня команда в Україні влітку змінилася. Й нинішня, на мій погляд, більш об’єктивна, аніж попередня. Це викликає роздратування в Москви, що досить помітно на засіданнях Тристоронньої контактної групи. Тому вони зараз тиснуть на ОБСЄ – це перше. А друге – таким чином представники ОРДЛО зображають свою буцімто суб’єктність, чогось там вимагають від ОБСЄ і Києва, хоча слід розуміти, що ці їхні вимоги не можуть бути виконаними апріорі», – пояснює Гармаш.

Представник України в Тристоронній контактній групі висловив сподівання, що ні ОБСЄ, ні офіційний Київ не піддадуться на тиск. У такому випадку, за його словами, Москва «відступить сама» і віддасть наказ згорнути демонстрації.

«Під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи було заявлено, що спецпредставник ОБСЄ й посли, що модерують робочі групи в ТКГ, мали намір відвідати ОРДЛО. Звісно, що Москва в таких візитах зацікавлена. А нинішні дії сепаратистів ставлять їх під загрозу зриву. Тож не думаю, що цей цирк триватиме довго», – заявив Гармаш.

17 жовтня Організація з безпеки та співпраці Європи тимчасово зупинила свою моніторингову місію на Донеччині після того, як незаконні збройні формування заблокували її штабквартиру в окупованому Донецьку. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на главу СММ ОБСЄ Яшара Халіта Чевіка. Крім того, в ОБСЄ заявили про блокування спостерігачів і в окупованій Горлівці. Водночас на Луганщині місія свою роботу продовжує.