Місія ОБСЄ в Горлівці повідомила про відновлення роботи

Місія ОБСЄ відновила патрулювання зі своєї передової патрульної бази в окупованій Горлівці Донецької області, йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ.

«О 15:40 18 жовтня команда місії зауважила, що зафіксовані раніше навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази місії в Горлівці і що ці ворота були відкритими. Перед будівлею ППБ спостерігачі бачили встановлений раніше намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу. Команда СММ залишила ППБ місії для здійснення патрулювання та повернулася о 16:03», – йдеться в звіті місії за 18 жовтня.

У місії наголосили, що необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію.

17 жовтня стало відомо, що незаконні збройні формування заблокували спостерігачів СММ у готелях окупованих Донецька і Горлівки. Вони вимагали звільнити бойовика, затриманого Збройними силами України. Йдеться про громадянина Росії Андрія Косяка, який, як кажуть українські силовики, шпигував на користь бойовиків.

ОБСЄ закликала усунути будь-які перешкоди для свободи пересування спостерігачів.