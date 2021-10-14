Затриманому на лінії розмежування бойовику «ЛНР» повідомили про підозру – СБУ

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру бойовику, якого затримали раніше 14 жовтня на лінії розмежування, йдеться в заяві відомства.

Чоловіка підозрюють у створенні незаконного збройного угруповання. Ця кваліфікація передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про запобіжний захід у вигляді арешту, триває досудове слідство.

Як повідомили в СБУ, співробітники служби спільно з військовими затримали чоловіка на лінії розмежування з частиною Луганської області, окупованої незаконним угрупованням «ЛНР». Він був озброєний вогнепальною зброєю та, за даними правоохоронців, здійснював розвідку залишених позицій Збройних сил України.

«Бойовик грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки він не мав права знаходитися на цій території, та ще й зі зброєю. Його завданням, погодженим у рамках Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки. На ній планується відкрити новий пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями», – йдеться в повідомленні.

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За даними відомства, затриманий є вихідцем із Алчевська, якого підозрюють в умисному вбивстві, скоєному в 2010 році. Він вступив до формування «Брянка СРСР» у 2014 році, згодом брав участь у бойових діях на боці бойовиків.

«Під час затримання фігурант мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК (Спеціального центру контролю та координації припинення вогню). Нагадаємо, що носити зброю співробітникам СЦКК заборонено», – зазначають у СБУ.

Українська делегація Тристоронньої контактної групи повідомила про це затримання раніше 14 жовтня. За її даними, чоловік отримав російське громадянство.