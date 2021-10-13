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Україна в ТКГ закликала Москву відкрити КПВВ на Донбасі для отримання пенсій та вакцинування

Російські гібридні сили зупинили пропуск громадян на КПВВ «Станиця Луганська», винятки поширюються лише на екстрені випадки, наприклад, похорон родичів

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання на Донбасі закликала Росію сприяти відкриттю контрольних пунктів в’їзду та виїзду для можливості отримання пенсій та вакцинації громадян, які живуть в окремих районах Донецької і Луганської областей.

«Наша делегація закликала російську сторону з’ясувати перелік можливих заходів для відновлення можливості, перш за все, інвалідам і пенсіонерам, а також іншим уразливим категоріям українських громадян перетинати лінію розмежування і отримувати пенсії та призначену їм допомогу на КПВВ «Станиця Луганська», і не обмежувати можливості для вакцинації громадян на даному КПВВ», – зазначено на сторінці Української делегації ТКГ у фейсбуці.

У повідомленні йдеться, що російська сторона продовжує перешкоджати перетину лінії розмежування громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, в українській делегації продовжують наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб, а також на суворому дотриманні режиму припинення вогню.

Наступне засідання ТКГ заплановане на 27 жовтня.

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