Україна в ТКГ закликала Москву відкрити КПВВ на Донбасі для отримання пенсій та вакцинування

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання на Донбасі закликала Росію сприяти відкриттю контрольних пунктів в’їзду та виїзду для можливості отримання пенсій та вакцинації громадян, які живуть в окремих районах Донецької і Луганської областей.

«Наша делегація закликала російську сторону з’ясувати перелік можливих заходів для відновлення можливості, перш за все, інвалідам і пенсіонерам, а також іншим уразливим категоріям українських громадян перетинати лінію розмежування і отримувати пенсії та призначену їм допомогу на КПВВ «Станиця Луганська», і не обмежувати можливості для вакцинації громадян на даному КПВВ», – зазначено на сторінці Української делегації ТКГ у фейсбуці.

У повідомленні йдеться, що російська сторона продовжує перешкоджати перетину лінії розмежування громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, в українській делегації продовжують наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб, а також на суворому дотриманні режиму припинення вогню.

Наступне засідання ТКГ заплановане на 27 жовтня.