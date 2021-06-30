На КПВВ з окупованими територіями пройшли тестування на COVID-19 майже 40 тисяч людей – Мінреінтеграції

З початку року тестування на COVID-19 на контрольних пунктах в’їзду/виїзду із окупованими територіями пройшли 39 тисяч 293 людини, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з інформацією на сайті відомства, загалом тестуванням на КПВВ скористалися, зокрема на КПВВ «Чонгар» – 12 654 людини, КПВВ «Каланчак» – 12 401, КПВВ «Новотроїцьке» – 4609, КПВВ «Станиця Луганська» – 9629.

У відомстві нагадують, що безкоштовне тестування впроваджене з січня 2021 року на КПВВ у Донецькій і Херсонській областях, а з березня – в Луганській області.

З 17 червня для українців з окупованих територій скасована обов’язкова самоізоляція та обсервація.