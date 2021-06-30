Коронавірус: понад 81,5 тисяч людей вакцинувалися в Україні за минулу добу

В Україні від COVID-19 за минулу добу вакцинували 81 637 людей, одну дозу отримали 21 475 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Станом на 29 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 756 424 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 933 946 людей, з них отримали 1 дозу – 1 933 944 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 649 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 583 468 щеплень», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, протягом доби працювали 1 336 пунктів щеплення і два центри вакцинації.

В Україні за останню добу виявили 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.