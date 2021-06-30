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Новини | Коронавірус

МОЗ: в Україні виявили 633 нових випадки COVID-19, 40 людей померли

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) і Львівській (30) областях

В Україні за останню добу виявили 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 31 дитина і 19 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я. За день до цього повідомляли про 182 нових випадки.

За минулу добу шпиталізували 360 людей, одужали – 2 294. Померли 40 людей.

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Нове довкола COVID-19 (відео)

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) і Львівській (30) областях, повідомили у міністерстві.

Протягом доби провели понад 45,7 тисяч тестувань, зокрема методом ПЛР – більше ніж 22,5 тисяч.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 235 096 людей, 52 340 – померли.

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