МОЗ: в Україні виявили 633 нових випадки COVID-19, 40 людей померли

В Україні за останню добу виявили 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 31 дитина і 19 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я. За день до цього повідомляли про 182 нових випадки.

За минулу добу шпиталізували 360 людей, одужали – 2 294. Померли 40 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) і Львівській (30) областях, повідомили у міністерстві.

Протягом доби провели понад 45,7 тисяч тестувань, зокрема методом ПЛР – більше ніж 22,5 тисяч.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 235 096 людей, 52 340 – померли.