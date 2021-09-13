Незаконне затримання і катування – прокуратура повідомила про справу проти бойовика угруповання «ЛНР»

У Луганській обласній прокуратурі повідомили про скерування до суду обвинувального акту стосовно бойовика угруповання «ЛНР», так званого «заступника начальника Алчевського міжрайонного відділу Міністерства державної безпеки ЛНР».

«Йому інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань та порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, мешканець Алчевська з 2017 року по теперішній час обіймає посаду «заступника начальника міжрайонного відділу МДБ ЛНР», що контролюється окупаційною адміністрацією РФ на тимчасово окупованій території Луганської області. Він відповідає за координацію дій підрозділу «спецслужби», займається вербуванням місцевого населення та іншими оперативно-розшуковими заходами», – повідомили в прокуратурі.

За даними відомства, позаторік підозрюваний незаконно затримав громадянина України при перевірці документів на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», позбавив його волі та примусово перевіз до приміщення міжрайонного відділу. Після цього помістив потерпілого до камери та упродовж доби «отримував зізнання» у співпраці з СБУ. До чоловіка застосовувалося психічне насильство, йому погрожували вбивством та розправою над рідними, завдавали фізичних страждань та катували, вказали у прокуратурі.

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».